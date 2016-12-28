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Вита Семеренко может получить серебро Сочи

Украинка ждет решения антидопингового комитета по отстранению Вилухиной

  • 28.12.2016 22:15
  • 1306 просмотров
  • 1 комментария
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Вита Семеренко может получить «серебро» Игр в Сочи спустя три года после Олимпиады.

Дело в том, что IBU временно отстранил от соревнований Ольгу Вилухину, подозревая россиянку в употреблении допинга.

Если вина Вилухиной будет доказана, то ее лишат «серебра» в спринте на Олимпиаде в Сочи. Семеренко тогда была третьей, а соответственно, может получить и «серебро». В таком случае «бронза» достанется Карин Оберхофер из Италии.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    posal
      posal, 28.12.2016 23:04
    +2
    Интересно , разницу премиальных за бронзу и серебро теперь выплатят или проморозятся?
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