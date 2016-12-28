Вита Семеренко может получить серебро Сочи

Вита Семеренко может получить «серебро» Игр в Сочи спустя три года после Олимпиады.
Дело в том, что IBU временно отстранил от соревнований Ольгу Вилухину, подозревая россиянку в употреблении допинга.
Если вина Вилухиной будет доказана, то ее лишат «серебра» в спринте на Олимпиаде в Сочи. Семеренко тогда была третьей, а соответственно, может получить и «серебро». В таком случае «бронза» достанется Карин Оберхофер из Италии.
Источник — Sport.ua
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