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Е. БОГОДАЙКО: «В детстве так хотелось завоевать хотя бы одну медаль!»

Самый титулованный паралимпиец Евгений Богодайко стал лучшим спортсменом года в Украине

  • 30.12.2016 13:53
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112 Украина. Евгений Богодайко
© 112 Украина. Евгений Богодайко
Одним из самых успешных событий уходящего года наши соотечественники назвали выступление сборной Украины на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а самый титулованный паралимпиец Евгений Богодайко стал лучшим спортсменом года в Украине.
 
Восемь заплывов — и восемь медалей: четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. Один мировой и два европейских рекорда. Первое «золото» украинской паралимпийской сборной. Этими успехами порадовал украинцев в уходящем году полтавчанин Евгений Богодайко во время выступлений на летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (в сентябре 2016 года). Сенсацией второго дня соревнований стало то, что Женя, преодолев стометровку на спине, буквально на финише опередил своих ближайших соперников — англичанина Джонатана Фокса и бразильца Итало Перейру. Для самого победителя это тоже стало неожиданностью, поскольку он, хоть и является универсальным пловцом, очень не любит плавать на спине, а чемпион мира Джонатан Фокс, как известно, специализируется на этом стиле.
 
— Стометровка на спине была одним из самых трудных заплывов. В полуфинале я оказался третьим и думал: если выступлю с таким же результатом в финальном заплыве, будет шикарно, — рассказывает 22-летний Евгений Богодайко. — Я никогда не побеждал на этой дистанции, она дается мне с огромным трудом. Не могу объяснить почему, но мне не нравится плавать на спине, каждый раз это стресс. Как-то так с самого детства не заладилось. Мой тренер Галина Николаевна Бойко долго мучилась, пока научила меня держаться на спине. Видя, что во взрослом бассейне ничего не получается, она отвела меня в «лягушатник», где сама становилась в воду и поддерживала под спину, не позволяя уйти на дно. И вот уже одиннадцать лет тренер не дает мне спуску, заставляя отрабатывать технику этого стиля. Мои отговорки типа «я сегодня себя плохо чувствую, поэтому заниматься не буду» на нее не действуют. В общем, годы изнуряющих тренировок принесли результат.
 
— Когда плывешь на соревнованиях, видишь, кто впереди, кто рядом, кто догоняет?
— Нет, все происходит как в тумане. Некогда отвлекаться на то, чтобы оглядываться вокруг. На финише опередил непобедимого ранее Фокса буквально на один взмах руки. Я уже коснулся бортика, когда он только бросил руку для последнего гребка. Англичанин, конечно, очень расстроился и не скрывал своих эмоций, ведь для него это был единственный шанс завоевать «золото». Но в мой адрес недовольства не высказывал.
 
— Говорят, что перед Паралимпиадой в Рио ты поставил себе цель повторить рекорд самого титулованного спортсмена, 23-кратного олимпийского чемпиона — американского пловца Майкла Фелпса, который на Олимпиаде 2008 года в Пекине завоевал восемь золотых медалей.
— Каждый спортсмен, и это естественно, стремится улучшить свой результат. Да, я хотел бы добиться такого успеха, как Майкл Фелпс, но, как говорится, выше головы не прыгнешь. Хотя мои достижения в Рио превзошли все ожидания. Накануне все не ладилось: болел, устал, не мог собраться, был недоволен собой. Поэтому вершиной моих надежд было повторить успех на Паралимпиаде в Лондоне 2012 года — две золотые и две серебряные медали. Но в последний момент удалось собраться, и получилось все замечательно. На кону стояло многое — одиннадцать трудных лет подъема на спортивную вершину. Я понимал, что нужно выжать из себя невозможное. И все-таки привез домой восемь медалей! То, что половина из них высшей пробы, тоже большой успех. Я собой доволен. Хотя осознание того, что сделал в Рио, пришло ко мне только месяц спустя.
 
За высокие спортивные результаты на XV летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, проявленное мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины Евгений Богодайко удостоен ордена «За заслуги» II степени. А на днях он был назван лучшим спортсменом года в Украине.
 
Весьма ответственной на Паралимпиаде была для Евгения и его коронная дистанция — 200 метров комплексным плаванием. В Лондоне он установил мировой рекорд, отобрав титул рекордсмена у американца Руди Гарсиа-Толсона. Сенсацией стало то, что Богодайко был новичком на состязаниях такого уровня, а для Руди лондонская Паралимпиада стала уже третьей, и он всегда на этой дистанции побеждал. В нынешнем году американец снова оказался вторым.

— До восемнадцати лет я выступал в шестом квалификационном классе спортсменов с ограниченными физическими возможностями, — рассказывает Евгений. — После обязательного прохождения в этом возрасте международной медицинской комиссии меня определили в седьмой квалификационный класс. А это более сложные требования, да и соперники намного сильнее. Так у непобедимого Руди появился конкурент.
 
— Во время тренировок ты, наверное, показывал результаты и лучше?
— Нет, что вы! Даже близко не доплывал. Тренировка — это разработка мышц, постановка дыхания, развитие выносливости, отработка гребка, прыжка с тумбочки, поворота при прыжке… В общем, техника, которая потом выливается в результат. На тренировке можешь соревноваться с самим собой. А излишний адреналин даже вреден для здоровья.

— Как восстанавливаешься после напряженных выступлений?
— Иной раз нет желания даже разговаривать. Поэтому стараюсь избегать лишних эмоций, лишних движений. Приезжаю в гостиницу, падаю на кровать и отдыхаю, стараясь уснуть. Выхожу из номера лишь для того, чтобы поесть. Хотя иногда бывает такое перевозбуждение, что засыпаю только под утро. А на Паралимпиаде соревнования проходят каждый день: полуфиналы, финалы. Нервное напряжение очень сказывается на весе — худею моментально.

— Наблюдаешь за тренировками соперников, чтобы узнать их сильные и слабые стороны?
— Никогда. Не хочу, мне это неинтересно. Знаю, если буду потом анализировать чьи-то достижения и свои недостатки, это помешает мне во время соревнований. Лучше не знать сильных сторон конкурентов.

— В приметы веришь?
— Не замечаю, на какую ногу встаю утром, какой отталкиваюсь в бассейне. Но мысленно всегда прошу у Бога помощи. А еще никому не даю свои очки. Но это, скорее, защита собственного комфорта, от которого зависят победные доли секунды. Я не покупаю супердорогие очки престижных производителей. Главное, хорошо очки подогнать, чтобы они не пропускали воду. Бывает, целую разминку то подтягиваю, то отпускаю резинки. Раньше не уделял этому должного внимания, и на одних ответственных соревнованиях очки слетели, да так неудачно, что попали мне в… рот.

— На свою первую Паралимпиаду ты улетел с поломанной рукой.
— Да я мог вообще на нее не попасть! Семь лет готовился, а тут травмы одна за другой. Зимой «шел, поскользнулся, очнулся — гипс». Сломал свою рабочую левую руку. Это случилось как раз в момент активной фазы подготовки к Паралимпиаде… Чтобы быть в форме, нужно проводить в неделю десять тренировок в бассейне, каждая по 2—2,5 часа. Да еще по 1,5—2 часа — в спортзале. В общем, у меня началась паника. И уже на восьмой день я уговорил врача снять гипс, чтобы возобновить тренировки. А надо было хотя бы пару недель походить в гипсе. В результате кость срослась неправильно, каждое движение доставляло боль. Месяца за четыре до Паралимпиады случилась еще одна травма — растянул ахиллово сухожилие. Потом, уже во время соревнований, подхватил простуду. Так что рекорды и медали дались мне ценой невероятных усилий.

Шестикратный паралимпийский чемпион Евгений Богодайко — сегодня самый титулованный пловец Украины. А ведь в бассейне он оказался по воле случая.
 
В детстве, рассказывали Жене его родители, он очень любил плескаться в воде. Особенно залезать рукой в аквариум и ловить рыбок. Ему нравилось, когда брызги разлетались по всей квартире. А потом мальчику сделали операцию, и он стал избегать воды — ему казалось, что в ней зажившая рана снова начнет болеть. А уж о плавании Женя точно не помышлял. Несмотря на врожденную аномалию опорно-двигательного аппарата, он наравне со здоровыми сверстниками занимался активными видами спорта: футболом, настольным теннисом, каратэ…

— Ни родители, ни друзья никогда не давали мне поблажек, — вспоминает Евгений, — поэтому я не замечал, что чем-то отличаюсь от других. Бывало, и с велосипеда падал, и тумаки получал от ребят. В общем, все житейские трудности переносил стойко, и это, наверное, помогает мне в профессиональном спорте.
 
О мальчике случайно услышал директор Полтавской областной детско-юношеской спортивно-реабилитационной школы Сергей Калайда. Судья по женскому футболу увидела фото школьной сборной по футболу, в которую входил Евгений, и рассказала о необычном мальчишке директору спортшколы. Сергей Алексеевич узнал, где работает мать Жени, и лично поехал просить, чтобы она отдала сына на плавание. «Я сделаю из него паралимпийского чемпиона!» — убеждал он Светлану Богодайко. Хотя, увидев на первой тренировке, как мальчишка по-собачьи барахтается в воде, был несколько разочарован.

— А мне так понравилось в бассейне, что я сказал: «Никуда отсюда не уйду. Буду здесь жить!» — улыбается Женя. — Меня еле оттуда вытащили. С тех пор плавание стало смыслом моей жизни. Я даже уроки прогуливал, лишь бы не пропустить ни одной тренировки. Мы жили тогда в Россошенцах (пригород Полтавы. — Авт.), и все родственники по очереди возили меня в бассейн «Спартак», который находится в центре города. А Сергей Калайда и его жена Галина Бойко до сих пор остаются моими тренерами. Это они вывели меня в люди.

— Помнишь свои первые соревнования?
— Я долго не мог попасть на чемпионат Украины, поскольку выше шестого — восьмого места не удавалось подняться. А так хотелось завоевать хоть одну медаль! Но потом на турнире в Полтаве каким-то чудом удалось выиграть «бронзу».

— Тем не менее через три года после начала тренировок, в четырнадцать лет, ты уже участвовал в международных соревнованиях.
— Как ни странно, о таком даже не мечтал, мне это казалось нереальным. Но не зря же, видно, я пропускал занятия в школе! В 2009 году принял участие в чемпионате Европы, который проходил в Исландии. Тогда взял два призовых места, и мне это казалось фантастикой…
 
— Как долго планируешь оставаться в спорте и радовать болельщиков?
— Следующая Паралимпиада, которая пройдет в Токио, станет для меня завершающей, это я уже точно решил. Чем буду заниматься потом, пока не знаю. Есть, конечно, определенные мысли, но предметно подумаю об этом через четыре года. Пока же усиленно тренируюсь. И работать мне, скажу я вам, есть над чем, ведь совершенству нет предела.

— Женя, я знаю, что у тебя есть любимая девушка, которая тебя поддерживает, хотя и не имеет отношения к спорту. Вы не думаете о свадьбе?
— Думаем! И надолго откладывать это дело не будем.
 
Анна ВОЛКОВА

Источник — Факты и комментарии

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