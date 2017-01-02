Член МОК: «Допуск России к Олимпиаде-2016 был ошибкой»

Член МОК Герхард Хейберг считает, что сборную России не нужно было допускать к участию в Олимпиаде-2016. По словам норвежца, россияне не были бы допущены, если бы факты из второй части доклада Ричарда Макларена стали известны ранее.
– Я могу утверждать, что у МОК еще не было более серьезных проблем, чем сейчас, – цитирует VG Хейберга. – Это касается многих областей, но самое главное – антидопинговая работа. Речь о той допинговой структуре, с которой мы столкнулись в России. Есть много вопросов, на которые нужны ответы. Допуск России к Олимпиаде-2016 был ошибкой. Мы были наивны. Мы все ошибались. В следующий раз нужно быть жестче.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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оставить только вечно больных астмой всех норвежских лыжников и биатлонистов.... а реальных допингенров из всех стран гнать из спорта поганой метлой-тут я согласен
Стрелки переводить не надо. Есть только одна страна в мире, где накачка спортсменов допингом стоит на государственном уровне. И эту недострану надо жестко наказать, чтобы другим такое даже в голову не приходило.
Алекс Голдин, 02.01.2017 18:13 оставить только вечно больных астмой всех норвежских лыжников и биатлонистов.... а реальных допингенров из всех стран гнать из спорта поганой метлой-тут я согласен Стрелки переводить не надо. Есть только одна страна в мире, где накачка спортсменов допингом стоит на государственном уровне. И эту недострану надо жестко наказать, чтобы другим такое даже в голову не приходило.
все профи-спортсмены принимают допинг... не надо тут песен-просто в скандинавских странах вовремя договорились с ВАДА чтоб его считали лекарством от астмы.... забавно практически все норвежские лыжники поражены этим недугом
bullyUA, 02.01.2017 18:19 Алекс Голдин, 02.01.2017 18:13 оставить только вечно больных астмой всех норвежских лыжников и биатлонистов.... а реальных допингенров из всех стран гнать из спорта поганой метлой-тут я согласен Стрелки переводить не надо. Есть только одна страна в мире, где накачка спортсменов допингом стоит на государственном уровне. И эту недострану надо жестко наказать, чтобы другим такое даже в голову не приходило. все профи-спортсмены принимают допинг... не надо тут песен-просто в скандинавских странах вовремя договорились с ВАДА чтоб его считали лекарством от астмы.... забавно практически все норвежские лыжники поражены этим недугом
Все, не все... Но ты найди такого же информатора у этих всех и разоблачи их. А что, ведь просто заплатить миллиончик долларов и любой все тебе расскажет. Но видимо не у всех есть что рассказывать, в отличие от Родченкова. Особенно смешно "вовремя договорились с ВАДА", ага, смех)
а слив инфы с ВАДА хакерами-которое ВАДА даж не опротестовывает? там столько занимательных имен- том числе и норвежских
Евгений Архипов, 02.01.2017 18:27а слив инфы с ВАДА хакерами-которое ВАДА даж не опротестовывает? там столько занимательных имен- том числе и норвежских
Так ты уж определись к чему прикапываться? К тому, что за океаном такая же система для всех спортсменов выстроена как ив России или к тому, что им слишком много терапевтических разрешений давали? Это немного разные по тяжести деяния. К слову терапевтическое разрешение - это вообще никакое не нарушение.
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