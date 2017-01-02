Член МОК: «Допуск России к Олимпиаде-2016 был ошибкой»

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Член МОК Герхард Хейберг считает, что сборную России не нужно было допускать к участию в Олимпиаде-2016. По словам норвежца, россияне не были бы допущены, если бы факты из второй части доклада Ричарда Макларена стали известны ранее.

– Я могу утверждать, что у МОК еще не было более серьезных проблем, чем сейчас, – цитирует VG Хейберга. – Это касается многих областей, но самое главное – антидопинговая работа. Речь о той допинговой структуре, с которой мы столкнулись в России. Есть много вопросов, на которые нужны ответы. Допуск России к Олимпиаде-2016 был ошибкой. Мы были наивны. Мы все ошибались. В следующий раз нужно быть жестче.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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