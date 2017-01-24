Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Россия отрицает применение волейболистами допинга на ОИ-2012

Все допинг-пробы игроков дали отрицательный результат, утверждает глава ОКР Игорь Казиков

  • 24.01.2017 11:19
  • 133 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ural56.ru
© ural56.ru

Все допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат. Об этом заявил заместитель руководителя российской делегации на Играх-2012, руководитель управления Олимпийского комитета России (ОКР) по участию в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков.

Ранее бразильский волейболист Жиба высказался о возможном употреблении допинга российскими игроками во время Олимпийских игр 2012 года, ссылаясь на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Там были все допинг-пробы, никаких вопросов не было, - сказал Казаков. - Вот чего сейчас об этом вспоминать? Мало ли кто в чем обвинил, что мы теперь на это все так будем реагировать? «

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали на Играх-2012, переиграв в финале бразильцев.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 24.01.2017 11:52
    +4
    А коли вони щось визнавали? Для них дискваліфікація ОІ-2016 - це підступність Обами, а не санкції за мельдоній...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.