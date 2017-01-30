Российских паралимпийцев не допустят к квалификации Олимпиады-2018

Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.



«ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны. В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», - говорится в сообщении.

Паралимпийский комитет России продолжит подготовку россиян к Играм, несмотря на недопуск к соревнованиям.