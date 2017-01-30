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Российских паралимпийцев не допустят к квалификации Олимпиады-2018

Россияны продолжат подготовку к Играм, несмотря на недопуск к соревнованиям

  • 30.01.2017 22:40
  • 364 просмотров
  • 4 комментария
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Российских паралимпийцев не допустят к квалификации Олимпиады-2018 / Олимпийские игры на СПОРТ.UA

Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны. В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», - говорится в сообщении.

Паралимпийский комитет России продолжит подготовку россиян к Играм, несмотря на недопуск к соревнованиям.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    and878787
      and878787, 30.01.2017 22:44
    +4
    Паралімпійці теж на мельдонію сидять
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 22:50
    +1
    якщо це на державному рівні, то цією гидотою кололи (поїли) всіх підряд...
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 30.01.2017 22:56
    +5
    Во всем спортивном мире стальные яйца обнаружились, как ни парадоксально, только у паралимпийского комитета. Или только им лишнехромосомные поскупились на бабло. Все остальные - от ФИФА до МОК за х-ловские деньги сосут и причмокивают.
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 31.01.2017 00:18
    0
    Вячеслав Ленский, прочитав новость - сел в свой Вольво и сказал - проклятые пендосы никак не уймутся
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