CAS лишил россиянку Марию Савинову-Фарносову золота ОИ-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российскую бегунью Марию Савинову-Фарносову на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Все результаты легкоатлетки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. Поскольку Савинова-Фарносова является олимпийской чемпионкой Игр-2012 в Лондоне в беге на дистанции 800 метров, она лишена и этой медали.
Срок отсчета дисквалификации ведется с 24 августа 2015 года.
Источник — ТАСС
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