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CAS лишил россиянку Марию Савинову-Фарносову золота ОИ-2012

Бегунья дисквалифицирована на четыре года за использование допинга

  • 10.02.2017 14:11
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  • 1 комментария
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spletnik.ru. Мария Савинова-Фарносова
© spletnik.ru. Мария Савинова-Фарносова

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российскую бегунью Марию Савинову-Фарносову на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Все результаты легкоатлетки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. Поскольку Савинова-Фарносова является олимпийской чемпионкой Игр-2012 в Лондоне в беге на дистанции 800 метров, она лишена и этой медали.

Срок отсчета дисквалификации ведется с 24 августа 2015 года.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 10.02.2017 14:56
    0
    Нет сисек - нет золота! (может, они от мельдония отсохли? ...)
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