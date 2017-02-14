После Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро прошло всего полгода, но многие олимпийские объекты уже сейчас находятся в плачевном состоянии.
Знаменитый стадион «Маракана» обесточен и выпотрошен вандалами, в бассейне нет воды, поле для гольфа заброшено и покрылось рытвинами. Также в запустении находятся велодром и теннисный центр.
Летние Олимпийские игры 2016 прошли в Бразилии с 5 по 21 августа 2016-го года. На их подготовку и проведение было потрачено около €10 миллиардов.
Источник — The Guardian
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