После Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро прошло всего полгода, но многие олимпийские объекты уже сейчас находятся в плачевном состоянии.

Знаменитый стадион «Маракана» обесточен и выпотрошен вандалами, в бассейне нет воды, поле для гольфа заброшено и покрылось рытвинами. Также в запустении находятся велодром и теннисный центр.

Летние Олимпийские игры 2016 прошли в Бразилии с 5 по 21 августа 2016-го года. На их подготовку и проведение было потрачено около €10 миллиардов.