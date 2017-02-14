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ВИДЕО ДНЯ. Печальная судьба спортивных объектов после Олимпиады в Рио

На стадионах, бассейнах и полях для гольфа царят разруха и запустение

  • 14.02.2017 07:33
  • 659 просмотров
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Reuters
© Reuters

После Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро прошло всего полгода, но многие олимпийские объекты уже сейчас находятся в плачевном состоянии.

Знаменитый стадион «Маракана» обесточен и выпотрошен вандалами, в бассейне нет воды, поле для гольфа заброшено и покрылось рытвинами. Также в запустении находятся велодром и теннисный центр.

Летние Олимпийские игры 2016 прошли в Бразилии с 5 по 21 августа 2016-го года. На их подготовку и проведение было потрачено около €10 миллиардов.

Источник — The Guardian

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