Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Будапешт снял свою кандидатуру с выборов столицы ОИ-2024

На проведение Игр претендуют Париж и Лос-Анджелес

  • 23.02.2017 07:35
  • 54 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Будапешт снял свою кандидатуру с выборов столицы ОИ-2024 / Олимпийские игры на СПОРТ.UA

Будапешт не будет участвовать в выборах города - организатора летних Олимпийских игр 2024 года.

Решение было принято после встречи премьер-министра страны Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и Венгерского олимпийского комитета.

«Представитель правительства Венгрии подтвердил, что власти страны отозвали заявку на проведение Олимпиады-2024 в Будапеште», - говорится в сообщении агентства.

Ранее газета Magyar Nemzet написала, что венгерская политическая организация Momentum собрала более 266 тысяч подписей против участия Будапешта в выборах, что значительно превышает минимальный порог для организации референдума (138 тысяч). Позже Тарлош сообщил, что не может игнорировать волю народа и всерьез рассмотрит вопрос о снятии кандидатуры Будапешта.

Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Таким образом, на проведение Игр претендуют Париж и Лос-Анджелес.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.