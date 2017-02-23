Будапешт снял свою кандидатуру с выборов столицы ОИ-2024

Будапешт не будет участвовать в выборах города - организатора летних Олимпийских игр 2024 года.

Решение было принято после встречи премьер-министра страны Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и Венгерского олимпийского комитета.

«Представитель правительства Венгрии подтвердил, что власти страны отозвали заявку на проведение Олимпиады-2024 в Будапеште», - говорится в сообщении агентства.

Ранее газета Magyar Nemzet написала, что венгерская политическая организация Momentum собрала более 266 тысяч подписей против участия Будапешта в выборах, что значительно превышает минимальный порог для организации референдума (138 тысяч). Позже Тарлош сообщил, что не может игнорировать волю народа и всерьез рассмотрит вопрос о снятии кандидатуры Будапешта.

Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Таким образом, на проведение Игр претендуют Париж и Лос-Анджелес.