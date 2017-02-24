Лучшая половина немецкой олимпийской сборной продемонстрировала отличную физическую форму перед Играми в Рио, снявшись в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала Playboy.
"Пятикратное золото для Германии" принесли Изабель Херле, Надя Прис, Катарина Бауэр, Юлия Лиер и Петрисса Солья.
Изабель Херле — Плавание, 10 км марафон.
Родилась 10 января 1988, город Эссен.
Рост - 1,75 м., вес - 64 кг.
Титулы: двукратная чемпионка мира в командном первенстве, чемпионка Европы 2014.
Результат на Олимпиаде-2016: 1:57:22.1, 6 место, отставание +50.0.
Надя Прис — Велоспорт, BMX.
Родилась 20 мая 1994, коммуна Шпардорф.
Рост - 1,61 м., вес - 56 кг.
Титулы: одиннадцатикратная чемпионка Германи по BMX.
Результат на Олимпиаде-2016: квалификация - 17.8, финал - 19.8, 14 место.
Катарина Бауэр — Прыжки с шестом.
Родилась 12 июня 1990, город Леверкузен.
Рост - 1,80 м., вес - 66 кг.
Титулы: чемпионка Европы в командном первенстве, вице-чемпионка Германии.
Результат на Олимпиаде-2016: не принимала участия из-за травмы, квалификация - 4,65 м.
Юлия Лиер — Гребля, парная четверка.
Родилась 11 ноября 1991, город Галле.
Рост - 1,82 м., вес - 75 кг.
Результат на Олимпиаде-2016: 6:30,86, золотая медаль.
Титулы: чемпионка мира в парной четверке, серебряный призер чемпионата Европы.
Петрисса Солья — Настольный теннис.
Родилась 11 марта 1994, город Вёрт-ам-Райн.
Рост - 1,71 м., вес - 67 кг.
Титулы: трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка Германии в одиночном разряде, двукратная чемпионка Европы.
Результат на Олимпиаде-2016: серебро в командном разряде.
Автор — Виктор Курко, Sport.ua
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