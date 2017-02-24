Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ДЕВУШКИ ДНЯ. Олимпийская сборная Германии

Немецкие атлетки показали отличные результаты на выступлениях для Playboy

  • 24.02.2017 21:26
  • 776 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Playboy.de
© Playboy.de

Лучшая половина немецкой олимпийской сборной продемонстрировала отличную физическую форму перед Играми в Рио, снявшись в откровенной фотосессии для популярного мужского журнала Playboy.

"Пятикратное золото для Германии" принесли Изабель Херле, Надя Прис, Катарина Бауэр, Юлия Лиер и Петрисса Солья.

Изабель Херле — Плавание, 10 км марафон.

Родилась 10 января 1988, город Эссен.

Рост - 1,75 м., вес - 64 кг.

Титулы: двукратная чемпионка мира в командном первенстве, чемпионка Европы 2014.

Результат на Олимпиаде-2016: 1:57:22.1, 6 место, отставание +50.0.

Надя Прис — Велоспорт, BMX.

Родилась 20 мая 1994, коммуна Шпардорф.

Рост - 1,61 м., вес - 56 кг.

Титулы: одиннадцатикратная чемпионка Германи по BMX.

Результат на Олимпиаде-2016: квалификация - 17.8, финал - 19.8, 14 место.

Катарина Бауэр — Прыжки с шестом.

Родилась 12 июня 1990, город Леверкузен.

Рост - 1,80 м., вес - 66 кг.

Титулы: чемпионка Европы в командном первенстве, вице-чемпионка Германии.

Результат на Олимпиаде-2016: не принимала участия из-за травмы, квалификация - 4,65 м.

Юлия Лиер — Гребля, парная четверка.

Родилась 11 ноября 1991, город Галле.

Рост - 1,82 м., вес - 75 кг.

Результат на Олимпиаде-2016: 6:30,86, золотая медаль.

Титулы: чемпионка мира в парной четверке, серебряный призер чемпионата Европы.

Петрисса Солья  — Настольный теннис.

Родилась 11 марта 1994, город Вёрт-ам-Райн.

Рост - 1,71 м., вес - 67 кг.

Титулы: трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка Германии в одиночном разряде, двукратная чемпионка Европы.

Результат на Олимпиаде-2016: серебро в командном разряде.

Автор — Виктор Курко, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 24.02.2017 21:49
    +1
    Прикольно і несподівано так: сучасні герої - призери Олімпіади у відвертій фотосесії з розкритою темою верхніх 90 і нижніх 90.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.