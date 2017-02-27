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Советская гимнастка Корбут продала на аукционе свои олимпийские медали

Бывшая спортсменка получит около 183 тысяч долларов

  • 27.02.2017 11:53
  • 119 просмотров
  • 1 комментария
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championat.com. Ольга Корбут
© championat.com. Ольга Корбут

Медали Олимпийских игр советской гимнастки Ольги Корбут проданы в результате онлайн-торгов за общую сумму $230 тыс.

Торги прошли на американском аукционе Heritage Auctions в течение двух дней. Командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене была продана за $66 тыс., золото этих же Игр в вольных упражнениях - за $52,8 тыс., серебро в упражнении на брусьях - за $24,6 тыс. Командное золото Игр 1976 года в Монреале стоило $57,6 тыс., серебро за упражнения на бревне - $24,6 тыс.

С учетом премии аукционного дома в размере 20% Корбут получит $183,3 тыс.

Также были проданы гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году ($3 тыс.), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением ($49).

Еще 26 лотов спортсменки остаются доступными для покупки.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    ding01
    online
      ding01, 27.02.2017 12:06
    0
    да уж!(( а сейчас у нее какое гражданство?
    Ссылка
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