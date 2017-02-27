Советская гимнастка Корбут продала на аукционе свои олимпийские медали

Медали Олимпийских игр советской гимнастки Ольги Корбут проданы в результате онлайн-торгов за общую сумму $230 тыс.
Торги прошли на американском аукционе Heritage Auctions в течение двух дней. Командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене была продана за $66 тыс., золото этих же Игр в вольных упражнениях - за $52,8 тыс., серебро в упражнении на брусьях - за $24,6 тыс. Командное золото Игр 1976 года в Монреале стоило $57,6 тыс., серебро за упражнения на бревне - $24,6 тыс.
С учетом премии аукционного дома в размере 20% Корбут получит $183,3 тыс.
Также были проданы гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году ($3 тыс.), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением ($49).
Еще 26 лотов спортсменки остаются доступными для покупки.
Источник — ТАСС
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.