КОРБУТ: «Русские соврали, что я продала медали, потому что разорилась»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут прокомментировала заявление российских СМИ о том, что она продала свои олимпийские медали из-за финансовых проблем.
«Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне. У меня великолепная жизнь!», – написала Корбут в Твиттере.
Ольга Корбут родилась в Беларуси и выступала за сборную СССР.
Несколько дней назад она продала пять олимпийских медалей на аукционе в США за 225 тысяч долларов.
OMG, Russian article said I sold medals because I'm broke. Not true! Happy & healthy in AZ. @nbc @tmz @abc @cbs #fakenews. I have a gr8 life— Olga Korbut (@OlgaKorbut1) 28 лютого 2017 р.
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Она кстати ровесница Юли, сравните лица.
Борткевич сказал по-поводу аукциона медалей, что в деньгах она не нуждается, т.к. нашла свое счастье с мужиком, которому наследство нехилое перепало. Если это так, я только рад за нее, в глубоком детстве мой кумир.
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