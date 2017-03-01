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КОРБУТ: «Русские соврали, что я продала медали, потому что разорилась»

Четырехкратная олимпийская чемпионка выразила недовольство в адрес российских СМИ

  • 01.03.2017 14:38
  • 688 просмотров
  • 5 комментария
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sputnik.by. Ольга Корбут
© sputnik.by. Ольга Корбут

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут прокомментировала заявление российских СМИ о том, что она продала свои олимпийские медали из-за финансовых проблем.

«Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне. У меня великолепная жизнь!», – написала Корбут в Твиттере.

Ольга Корбут родилась в Беларуси и выступала за сборную СССР.

Несколько дней назад она продала пять олимпийских медалей на аукционе в США за 225 тысяч долларов.

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 01.03.2017 14:57
    +10
    А они всегда врут!
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    karaim2011
    karaim2011, 01.03.2017 15:03
    +9
    Кацапы и ихние новости - они такие))
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 01.03.2017 15:05
    +3
    вся журналистика построена на лжи- надеюсь Корбут напишет биографию откуда ее поклонникам можно будет узнавать правду
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    AntiFashist_UA
    online
      AntiFashist_UA, 01.03.2017 15:32
    0
    Хрен его знает. Но то, что жизнь у нее не особо заладилась в США - даже не обсуждается. Сына депортировали за кражи то ли в Россию, то ли в Беларусь.
    Она кстати ровесница Юли, сравните лица.
    Борткевич сказал по-поводу аукциона медалей, что в деньгах она не нуждается, т.к. нашла свое счастье с мужиком, которому наследство нехилое перепало. Если это так, я только рад за нее, в глубоком детстве мой кумир.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 01.03.2017 15:38
    0
    "Русские соврали..." для угрофінських дикунів брехати - це як дихати!
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