КОРБУТ: «Русские соврали, что я продала медали, потому что разорилась»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут прокомментировала заявление российских СМИ о том, что она продала свои олимпийские медали из-за финансовых проблем.

«Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне. У меня великолепная жизнь!», – написала Корбут в Твиттере.

Ольга Корбут родилась в Беларуси и выступала за сборную СССР.

Несколько дней назад она продала пять олимпийских медалей на аукционе в США за 225 тысяч долларов.

OMG, Russian article said I sold medals because I'm broke. Not true! Happy & healthy in AZ. @nbc @tmz @abc @cbs #fakenews. I have a gr8 life