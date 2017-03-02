Виктория ТЕРЕЩУК: «Допинг? Я ничего об этом не знаю»

Російські ЗМІ повідомили, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив бронзової медалі українську спортсменку Вікторію Терещук.

Вона її завоювала під час Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. МОК анулював результати Терещук після повторного огляду допінг-проб, узятих у спортсменки. В результаті перевірки в аналізах виявили заборонену речовину Туринабол. Тож тепер 35-річна українка зобов’язана повернути завойовану нагороду.

«Допінг? Я нічого про це не знаю, - каже Вікторія Терещук. - У мене немає на руках жодних рішень, жодних документів, тому навіть немає про що говорити. Спортивну кар’єру я завершила ще минулого року, зараз тренуюсь у залі і для себе підтримую фізичну форму».