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Виктория ТЕРЕЩУК: «Допинг? Я ничего об этом не знаю»

Украинская спортсменка утверждает, что не получала как-либо решений или других документов

  • 02.03.2017 18:55
  • 261 просмотров
  • 3 комментария
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dsmsu.gov.ua. Виктория Терещук
© dsmsu.gov.ua. Виктория Терещук

Російські ЗМІ повідомили, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив бронзової медалі українську спортсменку Вікторію Терещук.

Вона її завоювала під час Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. МОК анулював результати Терещук після повторного огляду допінг-проб,  узятих у спортсменки. В результаті перевірки в аналізах виявили  заборонену речовину Туринабол. Тож тепер 35-річна українка зобов’язана повернути завойовану нагороду.

«Допінг? Я нічого про це не знаю, - каже Вікторія Терещук. - У мене немає на руках жодних рішень, жодних документів, тому навіть немає про що говорити. Спортивну кар’єру я завершила ще минулого року, зараз тренуюсь у залі і для себе підтримую фізичну форму».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.03.2017 19:01
    -7
    Весь мир знает, только она не в курсе.... Странная какая то позиция... Могу только представить ее жизнь после ОИ, каждый день думать - найдут или не найдут? Ужас...
    Ссылка
    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 02.03.2017 19:36
    +1
    Владимир Копяк, 02.03.2017 19:01
    Весь мир знает, только она не в курсе....
    Вы б за чужой "ужас" не переживали, а ссылочки накидали про то что "весь мир знает"
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 02.03.2017 19:40
    0
    От якусь херню викулупати і запостити у спортУА часу хватає, а те що 5 годинТому Музичук зрівняла рахунок у фіналі ЧС, спортУА як завжди проспало.
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