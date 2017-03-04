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ДЕВУШКИ ДНЯ. Беатрис и Бранка Ферис – бразильские синхронистки

Сестры-близняшки заняли 6-е место на Олимпийских играх в Рио

  • 04.03.2017 17:34
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instagram.com/biaebrancaferes
© instagram.com/biaebrancaferes

29-летние Беатрис и Бранка Ферис – бразильские сестры-близняшки, выступающие в синхронном плавании.

В 2010-м году они прервали спортивные выступления, чтобы заняться модельной и актерской карьерой, но вернулись в спорт в 2014-м и пробились на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где заняли 6-е место в групповых соревнованиях.

Сестры Ферис заняли второе место в списке «Самых сексуальных спортсменок мира» по версии журнала The Popcrunch.

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