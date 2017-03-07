Олимпиада-2020 в Токио принесет Японии 283 миллиарда долларов

Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выльется в экономическую выгоду для Японии в размере порядка $283 миллиардов.

Согласно прогнозам, около $182 млрд составит выгода для Токио. Также правительство города рассчитывает, что проведение и подготовка к соревнованиям создадут порядка 2 миллионов рабочих мест.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Японские власти и Международный олимпийский комитет ранее достигли договоренности, что общий бюджет Игр не должен превысить $17,8 млрд.