WADA оправдало ямайских спринтеров

та в жопу себе футбол засуньте!!! в Киеве умер гандбол и волейбол, я уже молчу про всю Украину и ...

Я, конечно, журналистов не оправдываю: часто задают глупые вопросы. Но вот Кварцяный - это отъевш...

А в Шахтаря всі м'ячі забиті а-ля Марадона на пару з Ван Бастеном

Он Говорит всегда правильно!! Просто эта правда вам режет глаза ! И вы начинаете его обсырать!! ...

Витя нормальный!!! это вам подлечиться нужно!! только и умеете минусовать меня!!

Витя! У тебя осталась одна извилина в голове, остальные ты потерял в пивном баре у Денисова