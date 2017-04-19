Як Велика Британія готується до Токіо-2020

Велика Британія стала справжньою сенсацією на літніх Олімпійських Іграх у Ріо 2016. Вперше в історії олімпійська збірна цієї країни посіла 2-ге загальнокомандне місце. У чому секрет?

Однією з головних причин успіху британської збірної є багаторічна система прямих державних інвестицій на підтримку видів спорту в рамках підготовки до Олімпійських ігор. Централізована підготовка спортсменів здійснюється спільно із федераціями та місцевим олімпійським комітетом через спеціальну урядову програму UK Sport. Програма фінансується з двох джерел: кошти Уряду Великобританії та надходження від Національної лотереї.

Друге місце Великої Британії у Ріо - не впало з неба. Насправді, цей результат закладався з 1997 року, коли була заснована програма UK Sport.

Майже 20 років Велика Британія, як держава, цілеспрямовано вкладала суттєві бюджетні кошти на підтримку незначної кількості чітко визначених пріоритетних видів спорту. За весь час існування програми, бюджетне фінансування на олімпійську підготовку отримувало лише 27 видів спорту. Проте, одночасно всі 27 видів спорту не фінансувалися. Адже в рамках програми існує своя ротація. Так би мовити основний склад і лава запасних.

На кожний олімпійський цикл визначається ще менша кількість пріоритетних видів спорту, які потенційно здатні показати гідний результат та принести медалі. Вони й отримують максимальну державну підтримку. А ті види спорту, які не виправдовували очікувань за результатами попереднього циклу – готуються самостійно: за власні кошти, кошти федерацій, спонсорів, меценатів.

При цьому, загальне державне фінансування олімпійської підготовки у Великій Британії зростало по експоненті. Тобто, фінансування збільшувалося від циклу до циклу, поки не досягло свого піку на Іграх у Ріо.

Олімпійський цикл Сідней 2000 Афіни 2004 Пекін 2008 Лондон 2012 Ріо 2016 Фінансування через UK Sport (фунти стерлінгів) £58,900,000 £71,000,000 £ 235,103,000 £264,143,753 £274,465,541

Зокрема, під Олімпіаду у Ріо централізовано готувалося 20 пріоритетних видів спорту. Вони отримали загальне державне фінансування у розмірі близько 9,23 млрд. грн. в перерахунку на наші гроші. Така сума державних інвестицій вражає.

Згідно параметрів програми UK Sport, державну підтримку в рамках підготовки до Токіо 2020 – отримають лише 16 пріоритетних видів спорту.

Цього разу на лаві запасних опинилися: стрільба з лука, бадмінтон, фехтування та важка атлетика, які мали відповідну підтримку в рамках циклу підготовки до Ріо.

Бюджет, який закладено програмою UK Sport на новий олімпійський цикл складає 265 млн. фунтів стерлінгів. Це трохи менше, ніж на Ріо у абсолютних показниках. Однак, за рахунок відсутності 4 видів спорту, більшість отримає, фактично, таке ж саме фінансування, як і раніше. Окремі види трохи менше, а деякі, навіть, більше.

Загалом, Велика Британія налаштована втримати лідерські позиції на літніх Олімпійських іграх у Токіо-2020. При цьому, країна вирішила максимально сконцентрувати свої ресурси на ще меншій кількості видів спорту, ніж раніше. Такий підхід на забезпечення максимального коефіцієнту корисної дії від бюджетних інвестицій у спорт вищих досягнень – це вже перевірений рецепт олімпійського успіху Team GB.

Подібний досвід частково, з урахуванням нашої специфіки та особливостей, поступово братиме на озброєння і Україна. Настає загальне розуміння, що від кількості учасників та видів спорту, які представляють нашу державу на Олімпійськиї іграх, необхідно переходити до якості. Таку якість може дати лише пріоритетність видів спорту. Це не означає, що ми відмовимося від державної підтримки усіх визнаних олімпійських видів спорту в Україні. Просто пріорітетні види спорту отримуватимуть додатково більше коштів, ніж інші. Це правильний шлях на олімпійську перспективу.

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