Олександр ПЕЛЕШЕНКО: «Переїхав із Луганщини тому, що почалася війна»

Гостем редакції Sport.ua став чемпіон Європи 2017 року з важкої атлетики Олександр Пелешенко. Українець розповів про континентальну першість у Спліті, зазначив, що потрібно для підготовки до змагань та пригадав сумний переїзд із Луганщини до Хмельницького.

1000 доларів на вітаміни

— Олександре, ви стали першим серед українців, хто виграв чемпіонат Європи в цьому році серед олімпійських видів спорту. З якими передчуттями їхали у Спліт і наскільки вони виповнилися?

— Я їхав туди тільки перемагати, відстоювати свій титул. Моїми основними конкурентами були чемпіон світу 2015 року росіянин Артем Окулов та срібнй призер чемпіонату світу 2014 року Іваном Марковим. Але у підсумку хто був сильнішим — той і переміг.

— Наскільки важкою була ця перемога у порівнянні з чемпіонатом Європи 2016 року у Швеції?

— Зараз просто змагалися багато спортсменів світового рівня. А минулого року було набагато складніше, бо там були деякі нюанси, наприклад, травми перед змаганнями. На змаганнях травмував плече, а перед — стегно.

— Чи правда, що були певні проблеми з підготовкою до цьогорічного чемпіонату Європи, в першу чергу — фінансові?

— У нашій країні, я вважаю, фінансові проблеми — закономірність. Але нормально, якось викрутилися з цієї ситуації, завдяки деяким людям: спонсору, тренеру. На чемпіонат Європи ми підготувалися навіть краще, ніж на Олімпійські ігри.

— Який результат гарантує перемогу на чемпіонаті світу? Той результат, який ви продемонстрували у Спліті — рівень призера чемпіонату світу?

— Так, це рівень призера. Але це не то, що я хочу. Я хочу ще більше піднімати. Був готовий набагато більше підняти зараз. Але так само деякі нюанси вплинули, десь трохи перегорів — і вийшло так, що недобрав суму, яку мав зібрати.

— Яке фінансування потрібне для повноцінної підготовки до чемпіонату Європи чи чемпіонату світу? Скільки потрібно грошей на вітамінізацію на місяць?

— Є різні рівні. Якщо по максимуму — до тисячі доларів на місяць.

— Яка твоя громадянська вага?

— Я завжди на дієті дотримуюся 88 кілограмів, максимум 89, щоб потім багато сил не витрачати. Можна і більше набрати, але коли на помост вийдеш — буде важко. Тому я з вагою ніколи проблем не мав. Коли на змагання зараз приїхав, навіть набирав вагу.





Дієта в мене — білково-вуглеводна. Це певна кількість білків та вуглеводів на день, аби організм все нормально сприймав, не втрачав сили, щоб на тренуваннях було нормально. Якщо неправильно дотримуватися дієти — немає сенсу займатися нашим видом спорту. Тому що будеш приходити або знесилений, або зневоднений, і не буде сил піднімати.

Бандери їдять людей

— Три роки тому ти переїхав з Луганщини до Хмельницького. З чим був пов'язаний переїзд?

— Почалася війна. У мене там батьки, багато рідні. Мені Михайло Маркович Мацьоха, головний тренер чоловічої збірної команди України, запропонував виступати за Хмельницьку область. Невеликий був вибір, тож я переїхав туди. Потім мене взяли у спортивний клуб «Епіцентр» до Гереги Олександра Володимировича. І нині я там займаюся.

— Плюс у тому, що вивчив українську мову, так? Чи знав її і на Луганщині?

— Ми ж в Україні жили, звичайно, знали. З першого класу нам викладали.

— У друзів та близьких, які зараз мешкають у Петровському, проукраїнська позиція?

— Там тільки проукраїнська позиція. З другом їздив на свята додому, він із Рівного. Все нормально: і його добре сприймають, і він їх сприймає. Не так, як казали: «Бандери, їдять людей».

— З українською мовою все добре, а як з англійською?

— Розумію, але з вимовою не дуже добре, зараз підтягую потроху.

— Ти є експертом у плані знання препаратів — які можна приймати, а які ні? Чи довіряєте лікарям?

— Я не дуже довіряю лікарям. Якщо говорити про допінгові препарати, то у цьому я абсолютно впевнений, знаю, що можна приймати, а що — ні. Бо це дуже проблематична річ у світі. До лікарів я зовсім не звертаюся. Знаю, що як лікувати, усі хвороби.

— Скільки допінг-проб здали у минулому сезоні? Чи здавали після перемоги у Спліті?

— Я здавав у минулому році на чемпіонате Европи-2016 у Фьорді. Потім — за два дні до виступу на Олімпіаді та після виступу. Зараз теж здав. Після виступу у п'ятницю ще раз приїжджали гості до Києва, довелося знову здавати.

— Яка ваша найулюбленіша вправа і навпаки?

— По суті, у мене немає якоїсь улюбленої вправи. Я люблю як ривок, так і поштовх. Дуже люблю другорядні вправи: присідання, тяги. Тобто всі люблю. Але бувають такі періоди, коли втомився або немає настрою, або ще щось — не хочеться робити деякі вправи. Але все одно потрібно себе змушувати. Якщо хочеш вигравати, завойовувати медалі — потрібно працювати.

— Головний фаворит чемпіонату світу — олімпійський чемпіон іранець Кіануш Ростамі, який у Ріо-де-Жанейро оновив свій світовий рекорд? Іранська школа зараз домінує у світовій важкій атлетиці?





— Не сказав би, що домінує. І іранець не побив свій світовий рекорд, він побив олімпійський рекорд. Олімпійський та світовий рекорди відрізняються, не мають жодного відношення один до одного. Я впевнений у тому, якби у нашій країні міністерство виділяло стільки коштів, як у тих країнах — жоден спортсмен не був би гіршим за закордонних спортсменів. У них все дуже добре із вітамінізацією, харчуванням. І у них є мотивація — фінансові винагороди. Якщо порівняти наші фінансові винагороди за чемпіонати світу, Європи, Олімпіаду та винагороди іранців і китайців — це як небо і земля.

71 світовий рекорд

— Був час, коли київське «Динамо» брало шефство над Денисом Готфрідом — сплачувало Денису заробітну плату. Дворазовому чемпіону Європи складно знайти собі персонального спонсора?

— У мене з'явився ще один тренер Юрій Чикида. Зараз він вже тренує, після Олімпійських ігор. Юрій допоміг знайти офіційного спонсор, я виступав на чемпіонаті Європи з його емблемою. Дякую Олександру Боронюку, якій керує цією європейською компанією по будівництву.

— Задоволені тією динамікою результатів, яку демонструєте протягом останніх п'яти років? Що потрібно поліпшити у першу чергу?

— У мене погано із поштовхом від грудей. Я хоч і напрацьовую його кожен раз, він стає трохи кращим, але ще потрібно працювати і працювати.

— Вірш Висоцького про важкоатлетів знаєте? Можете процитувати?

— Не вірш, а пісня є. Зараз слів не згадаю, але вона є у мене в телефоні.

— Хто для вас найкращий важкоатлет в історії?

— Я вважаю, що до найкращих важкоатлетів можна віднести Алексєєва, Жаботинського. Триразові олімпійські чемпіони Піррос Дімас, Кахи, Сулейманоглу. Це найлегендарніші важкоатлети у світі. Але рекорди Алексєєва ще ніхто не побив. У нього їх 71, якщо не помиляюся. А серед сучасних важкоатлетів... Я не виділяю якогось одного персонажа, тому що люблю конкуренцію і боротьбу. Якщо ти на помості перемагаєш, красиво, з хорошою боротьбою — це гідно поваги.

— Чи входить плавання до вашої системи підготовки?

— Якщо ми десь сидимо на зборах, є басейн неподалік — ми ходимо плавати, тому що це дуже добре для спини. Якщо у попереку або грудному відділі є якісь проблеми, плавання допомагає.

— Скільки підтягуєтеся?

— Особливо не перевіряв, але 25 разів підтягувався. А якщо максимально — не маю уявлення. Я викладав у Інстаграм, як підтягуюся хвилею.





Спілкувався Максим РОЗЕНКО, текстова версія — Дарія ОДАРЧЕНКО