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Дар'я БІЛОДІД: «Підтягнулася 56 разів»

Чемпіонка Європи-2017 з дзюдо — про шлях до перемоги у Варшаві та мрії стати спортивною журналісткою

  • 27.04.2017 17:05
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В гості до Sport.ua завітала чемпіонка Європи-2017 з дзюдо Дар'я Білодід. 16-річна дівчина розповіла про переможні сутички на європейському татамі у Варшаві, чому віддала свою перевагу дзюдо та найближчі цілі.
 
— Даша, розкажи про свій шлях до перемоги на чемпіонаті Європи у Варшаві. Скільки було сутичок? Ти стаєш грозою росіянок, так?
— Так. Я боролася всього в чотирьох сутичках, дві з яких — першу та останню, у фіналі — виграла у росіянок.
 
— Яка була найскладнішою серед цих чотирьох? 
— Всі були надзвичайно складними. Я була дуже рада, коли виграла сутичку за вихід у фінал в угорської призерки Олімпіади в Лондоні. Звичайно, у фіналі, коли я стала першою, теж була надзвичайно рада.
У першій сутичці я по шидо виграла (це у нас жовті картки), у другій сутичці теж по шидо. У третій в додатковий час виграла вазарі. Вже у фіналі в додатковий час я програвала дві жовті картки, але кинула суперницю на татамі, отримавши вазарі — і перемогла.
 
— Ти стала наймолодшою чемпіонкою Європи у жіночому дзюдо?
— Чесно кажучи, не знаю, можливо.
 
— Зі скількох років виступаєш на міжнародних змаганнях?
— З восьми. Перші мої змагання були в Угорщині, я там посіла перше місце. Дуже вдячна батькам, які є й моїми тренерами, що возили мене на дитячі змагання в Австрію, Польщу, Італію та інші країни. У 2015 році я вийшла на більш високий рівень, почала брати участь у більш серйозних змаганнях. 
 
— Ти брала участь у дорослих чемпіонатах України?
— Ні, ще не брала участь.
 
 
— Цікаво, якщо ти не вигравала чемпіонат України серед дорослих, чому ти поїхала на чемпіонат Європи? 
—  Я брала участь у чемпіонатах України до 18-ти, до 21-го року. Думаю, це тому, що в мене були інші змагання. Чемпіонат України серед дорослих був після чемпіонату Європи до 21-го року. У мене вже був запланований відпочинок після континентальної першості. Тренери вирішили, що мені зараз краще відпочити для наступних, більш серйозних, змагань. Я вважаю, що рівень по юніорам на чемпіонаті Європи надзвичайно якісний, тож я була готова навіть без участі у чемпіонаті України.
 
— Любов до дзюдо привив батько? Чи мрієш побити його досягнення на татамі?
— Навпаки, батько не хотів, щоб я займалася дзюдо. Вони з мамою взагалі мріяли, щоб я була художньою гімнасткою. Я спочатку займалася у Оксани Гутцайт. Але потім вона пішла на телебачення, а з іншими тренерами я не захотіла займатися. І я почала ходити в зал, де зараз тренують мої батьки. Ходила на тренування просто подивитися, погратися — і почала тренуватися. Мені надзвичайно сподобалося. Я дуже люблю бути завжди першою, перемагати. Захопилася цим видом спорту, і вже не змогла піти з нього.
 
— Найтитулованішою українською дзюдоїсткою досі є Марина Прищепа. Чи хочеш побити її рекорди? Знаєш, які у неї досягнення?
— Знаю, що вона була призеркою дорослого чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Звичайно, зі своїм характером я хочу бути кращою за всіх.
 
— Якщо станеш призеркою чемпіонату світу, будеш щаслива?
— Я не хочу так загадувати. В мене ціль — тільки перше місце. Для мене друге та третє місця — все одно поразка. Хочу посідати тільки перші місця. Дай Бог, все складеться — і я досягну того, чого прагну.
 
— Хто є чинною чемпіонкою світу у твоїй ваговій категорії? Японки домінують?
— У світовому рейтингу зараз перша — монголка.
 
— Як перемагати японок? Ти вже перемагала їх на юніорських змаганнях...
— Так, на чемпіонаті світу. Це дуже складно. Але для цього я вже два рази була на тренувальних зборах у Японії, щоб більше відчути їхній стиль боротьби. Він дуже відрізняється від європейського. Я вже відчула цей стиль, знаю, що вони роблять, як борються — і буду намагатися перемогти.
 
— Яка твоя вага у звичайному житті? Чи є плани переходити у більш високу вагову категорію?
— Я важу приблизно 49,5-50 кілограмів. Для наступної категорії це замало. Наступна — 52 кілограми. Якщо я хочу виступати на дорослому рівні — маю важити 54-55 кілограм, щоб у мене були фізичні сили перемагати в цій категорії. Але я ще росту. Подивимося, скільки буду важити через рік.
 
— Самбо тебе цікавить? 
— Ні. Знаю, що багато дзюдоїстів беруть участь у змаганнях по цьому виду спорту. Але я вважаю, що рівень дзюдо набагато якісніший і більш розвинутий у світі.
 
— Скільки разів підтягуєшся на перекладині? Чи сідаєш на шпагат?
— На шпагат не сідаю, а підтягуюся максимум 56 разів.
 
— Більше, ніж батько, підтягуєшся?
— Мабуть, більше. Скільки батько підтягується? Не знаю, він зараз не в формі, вже не тренується. Три роки тому змагалися з ним — я більше підтягуюся.
 
— Яка в тебе найулюбленіша вправа і який коронний прийом?
— Коронний прийом — мабуть, зачіп і підхоплення. Це мої комога частіше намагаюся робити больові прийоми на руку — можливо, в цьому моя фішка.
 
— Батько і мати — твої особисті тренери?
— Так. Тренуюся під їх наглядом з самого початку.
 
— У ліцеї уроки фізичного виховання відвідуєш?
— Ні. Вчителі мені говорили, що я вже можу не відвідувати. Вони знають, що я багато підтягуюся, все роблю добре.
 
— Вже зрозуміло, якою буде підготовка до чемпіонату світу?
— Про це краще знають батьки. Зараз я відпочину — і  потім почну готуватися.
 
— У греко-римській боротьбі правила змінюються з лякаючою регулярністю. В дзюдо інша картина? Система оцінок за останні 10 років не змінювалась? Кока, юко, вазарі, іппон?
— Змінювалася. У нас вже немає ні коки, ні юко. Тільки вазарі та іппон. У минулому році ще були чотири жовті картки, які автоматично переходили у червону, а зараз — три. Швидше карають і швидше можна програти.
 
— Як у тебе з японською мовою? Можеш декілька фраз сказати японською?
— Знаю «конічіва» («привіт») і «арігато» («дякую»).
 
— Як з англійською мовою?
— Добре, вивчаю, ходжу в американську школу. Мені це дуже допомагає, спілкуюся за кордоном вільно.
 
 
— Європейський союз дзюдо сплачує преміальні чемпіонам і призерам континентальної першості?
— Європейські —  не сплачують. Тільки за чемпіонати світу виплачують гроші. У нас немає саме турнірів, за які сплачують гроші. Але у мене є спонсор Вадим Пікаш, який дуже допомагає фінансово, винагороджує мене.
 
— У дорослій збірній України ти наймолодша. Не ображають?
— Ні, ніхто не ображає.
 
— Дзюдо снилося колись? Можливо, снилося, що ти виграєш фінал Олімпіади?
— Так, було декілька разів. Коли лягаю спати, часто думаю про Олімпіаду — це головна ціль, яку я перед собою поставила. Стараюся думати і концентруватися на ній.
 
— Скільки повідомлень надійшло тобі після перемоги у Варшаві?
— Дуже багато, навіть складно порахувати, до тисячі. Дуже багато людей з усього світу за мене вболівали, я такого не очікувала.
 
— Ти, можна сказати, ще тільки починаєш свій спортивний шлях у дорослому професійному спорті. Яке в тебе хобі? Яка життєва мрія?
— Хочу стати спортивним журналістом. Мені подобається писати різні твори, вірші. Це моє хобі, хочу пов'язати з цим своє життя після спортивної кар'єри.


 
Спілкувався Максим РОЗЕНКО, текстова версія — Дарія ОДАРЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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