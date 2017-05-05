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Россия может претендовать на проведение Олимпиады-2028

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

  • 05.05.2017 18:42
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  • 3 комментария
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112.ua. Владимир Путин
© 112.ua. Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом, как передает агентство AP, глава российского государства заявил, отвечая на вопросы британского журналиста, автора «Официальной истории Олимпийских игр и МОК» Дэвида Миллера.

«Я бы говорил о России вообще, а не только о Москве. Не только столица нашей страны, но ряд других городов потенциально готовы провести летнюю Олимпиаду. Есть Сочи, конечно, но еще есть Санкт-Петербург, возможно, Казань. Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений», - заявил Путин.

Он напомнил, что в Сочи были успешно проведены зимние Олимпийские игры 2014 года. «Но я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», - сказал Путин.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    sergio32z
      sergio32z, 05.05.2017 18:47
    -1
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    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 05.05.2017 18:51
    +3
    sergio32z, 05.05.2017 18:47
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    100% согласен
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    Сергей Панкратьев
      Сергей Панкратьев, 05.05.2017 19:49
    +2
    sergio32z, 05.05.2017 18:47
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    Не коротко но ясно,у пути абирвалг
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