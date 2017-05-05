Россия может претендовать на проведение Олимпиады-2028

Президент России Владимир Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом, как передает агентство AP, глава российского государства заявил, отвечая на вопросы британского журналиста, автора «Официальной истории Олимпийских игр и МОК» Дэвида Миллера.

«Я бы говорил о России вообще, а не только о Москве. Не только столица нашей страны, но ряд других городов потенциально готовы провести летнюю Олимпиаду. Есть Сочи, конечно, но еще есть Санкт-Петербург, возможно, Казань. Мы не собираемся пока делать никаких конкретных заявлений», - заявил Путин.

Он напомнил, что в Сочи были успешно проведены зимние Олимпийские игры 2014 года. «Но я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», - сказал Путин.