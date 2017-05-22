Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение России

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) единогласно проголосовал за сохранение отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом на пресс-конференции заявил глава МПК Филип Крэйвен.

«Исполком единогласно принял это решение, отстранение Паралимпийского комитета России остается в силе», - сказал Крэйвен.

«МПК отстранил ПКР в августе прошлого года на основании выводов доклада профессора Макларена. Эти данные шокировали паралимпийское движение и указали на то, что ПКР не был в состоянии выполнить свои обязательства перед МПК», - добавил он.

Глав МПК отметил прогресс ПКР по вопросу восстановления членства.

«ПКР проделал хорошую работу и, конечно, существуют обнадеживающие факторы в этом вопросе, - отметил Крэйвен. - Но несмотря на прогресс, на сегодняшний день не выполнено ряд ключевых критериев. На данный момент есть хороший план на бумаге, но теперь мы должны увидеть его реализацию для достижения конкретных результатов».

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.