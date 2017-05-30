Гліб Мостовенко – молодий посол на Олімпійський фестиваль-2017

Після успішного проекту «Молодий посол», який починаючи з 2010 року запровадив і реалізовує Міжнародний Олімпійський Комітет на Юнацькі Олімпійські ігри, Європейські Олімпійські Комітети (ЄОК) вирішили перейняти позитивний досвід.

Так, вперше під час XIII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ) 2017 року, що проходив у турецькому Ерзурумі, був запущений пілотний проект «Молодий посол».

Це освітній проект, мета якого - зміцнення олімпійських цінностей відповідно до Олімпійської стратегії-2020, поширення олімпійських ідеалів на основі освіти, а також заохочення молоді до взаємодії один з одним.

Амбасадори отримуватимуть освіту через мережу Інтернет у відповідно створеній навчальній платформі за безпосередньої участі представників Комісії ЄОК «Олімпійська спадщина і культура» і Комісії атлетів Європейських Олімпійських Комітетів. Перший вебінар буде проведений 7 червня, а наступні два – 21 червня і 12 липня поточного року.

Молодим амбасадором нашої команди на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який у липні цього року пройде в угорському Дьорі, за пропозицією НОК України, став срібний призер ЄЮОФ-2017 зі сноубордингу Гліб Мостовенко.

Під час Фестивалю Гліб, не дивлячись на свій юний вік, проявив себе справжнім лідером з гарними комунікаційними навичками, які не залишились не поміченими як організаторами, так і Олімпійською командою України.