Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МОК включил в программу Олимпиады-2020 новые виды спорта

Зрители смогут увидеть соревнования по баскетболу 3х3, ВМХ-фристайлу и другим видам

  • 09.06.2017 18:36
  • 159 просмотров
  • 0 комментария
Метки
МОК включил в программу Олимпиады-2020 новые виды спорта / Олимпийские игры на СПОРТ.UA

На Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020-м, будут представлены новые вида спорта. Это баскетбол 3х3, ВМХ-фристайл, настольный теннис в миксте, смешанная эстафета по триатлону, женский и мужской мэдисоны на велотреке,  смешанная эстафета в беге 4х400 метров, стрельба из лука в миксте. 

Также в Токио появятся новые дистанции у пловцов — 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная комбинированная эстафета 4х100 метров.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.