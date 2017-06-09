МОК включил в программу Олимпиады-2020 новые виды спорта

На Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020-м, будут представлены новые вида спорта. Это баскетбол 3х3, ВМХ-фристайл, настольный теннис в миксте, смешанная эстафета по триатлону, женский и мужской мэдисоны на велотреке, смешанная эстафета в беге 4х400 метров, стрельба из лука в миксте.
Также в Токио появятся новые дистанции у пловцов — 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная комбинированная эстафета 4х100 метров.
Источник — Sport.ua
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