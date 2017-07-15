Спортсмен доказал, что получил допинг через поцелуй

Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафетном беге 4х400 метров американец Гил Робертс признан невиновным в употреблении допинга, который, по словам спортсмена, попал в его организм через поцелуй его девушки.

Робертс в конце марта был уличен в использовании запрещенного препарата, в его крови обнаружили пробенецид. Позже 28-летний спортсмен заявил Американскому антидопинговому агентству (USADA), что за несколько недель до проверки его подруга Алекс Салазар из-за болезни начала принимать лекарство, содержавшее пробенецид, а в день теста поцеловала его после приема.

Как говорится в заявлении Американской арбитражной ассоциации, рассматривавшей дело, Робертс смог доказать отсутствие своей вины, а потому не должен быть наказан.