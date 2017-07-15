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Спортсмен доказал, что получил допинг через поцелуй

Гил Робертс признан невиновным в применении запрещенных препаратов

  • 15.07.2017 13:35
  • 498 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Гил Робертс
© Getty Images. Гил Робертс
Победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в эстафетном беге 4х400 метров американец Гил Робертс признан невиновным в употреблении допинга, который, по словам спортсмена, попал в его организм через поцелуй его девушки.
 
Робертс в конце марта был уличен в использовании запрещенного препарата, в его крови обнаружили пробенецид. Позже 28-летний спортсмен заявил Американскому антидопинговому агентству (USADA), что за несколько недель до проверки его подруга Алекс Салазар из-за болезни начала принимать лекарство, содержавшее пробенецид, а в день теста поцеловала его после приема.
 
Как говорится в заявлении Американской арбитражной ассоциации, рассматривавшей дело, Робертс смог доказать отсутствие своей вины, а потому не должен быть наказан.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    lenares83
      lenares83, 15.07.2017 14:02
    0
    Больше на бред похоже, так все начнут употреблять допинг, а потом будут доказывать что через поцелуи все передалось.
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 15.07.2017 14:34
    0
    Хорошая легенда для мельдониевых
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