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На ОИ-2024 теннисный турнир впервые за 32 года пройдет на грунте

На Олимпийских Играх в Париже «Ролан Гаррос» примет теннисный турнир

  • 17.09.2017 12:58
  • 198 просмотров
  • 2 комментария
Метки
МОК
© МОК
В рамках Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже (Франция), «Ролан Гаррос» примет теннисный турнир, а также соревнования по боксу, регби, баскетболу и мини-футболу.
 
Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунте во второй раз с тех пор, как теннис был возвращен в олимпийскую программу (1988), и впервые с Барселоны-1992.
 
В Лондоне-2012 в теннис играли на кортах «Уимблдона», а все остальные Олимпиады проходили на харде.

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Комментарии
    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 17.09.2017 13:00
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    При слове Франция мне приходят на голову негры
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    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 17.09.2017 13:51
    +1
    Мини-футбол таки включат в программу ОИ? Ну наконец-то!
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