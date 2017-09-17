На ОИ-2024 теннисный турнир впервые за 32 года пройдет на грунте

В рамках Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже (Франция), «Ролан Гаррос» примет теннисный турнир, а также соревнования по боксу, регби, баскетболу и мини-футболу.

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунте во второй раз с тех пор, как теннис был возвращен в олимпийскую программу (1988), и впервые с Барселоны-1992.

В Лондоне-2012 в теннис играли на кортах «Уимблдона», а все остальные Олимпиады проходили на харде.