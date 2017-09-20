Сергей Бубка стал фигурантом международного коррупционного скандала

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка подозревается в покупке голосов на выборах столицы ОИ-2016. Вместе с ним в коррупции были замешаны сын экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака Папа Массата Диак и бывшый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев

По информации Le Monde, в июне 2009 года Бубка перевел $45 тысяч офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев. Незадолго до этого New Mills Investments перечислила практически аналогичную сумму компании Папа Массата Диака.

Позже эта компания перевела те же 45 тысяч долларов компании Pamodzi Sports, которой владел сын бывшего главы IAAF Ламины Диака.

Финансовая прокуратура Франции заявила о существовании глобальной коррупционной схемы вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета (МОК) и IAAF. По заявлению прокуратуры, имеются признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, которые принимали участие в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.

Впрочем, по словам Балахничева Игры в Рио тут не причем. «Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс. Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Сергею Бубке. Никогда ни я не был связан со всем этим, ни Бубка, – сказал Балахничев агентству Р-Спорт. – Перевод средств был связан с расширением проведения «Звезд шеста», с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований».

«Звезды шеста» – легкоатлетический турнир по прыжкам с шестом, который проводился в Донецке с 1990 по 2014 год.

Напомним, голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, каким стал Рио-де-Жанейро, состоялось 2 октября 2009 года.