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Сергей Бубка стал фигурантом международного коррупционного скандала

Глава НОК Украины подозревается в причастности к покупке голосов на выборах столицы ОИ-2016

  • 20.09.2017 13:19
  • 3159 просмотров
  • 17 комментария
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Getty Images. Сергей Бубка
© Getty Images. Сергей Бубка

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка подозревается в покупке голосов на выборах столицы ОИ-2016. Вместе с ним в коррупции были замешаны сын экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака Папа Массата Диак и бывшый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев

По информации Le Monde, в июне 2009 года Бубка перевел $45 тысяч офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев. Незадолго до этого New Mills Investments перечислила практически аналогичную сумму компании Папа Массата Диака.

Позже эта компания перевела те же 45 тысяч долларов компании Pamodzi Sports, которой владел сын бывшего главы IAAF Ламины Диака.

Финансовая прокуратура Франции заявила о существовании глобальной коррупционной схемы вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета (МОК) и IAAF. По заявлению прокуратуры, имеются признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, которые принимали участие в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.

Впрочем, по словам Балахничева Игры в Рио тут не причем. «Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс. Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Сергею Бубке. Никогда ни я не был связан со всем этим, ни Бубка, – сказал Балахничев агентству Р-Спорт. – Перевод средств был связан с расширением проведения «Звезд шеста», с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований».

«Звезды шеста» – легкоатлетический турнир по прыжкам с шестом, который проводился в Донецке с 1990 по 2014 год.

Напомним, голосование по выбору столицы Олимпиады-2016, каким стал Рио-де-Жанейро, состоялось 2 октября 2009 года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    garik83
      garik83, 20.09.2017 13:20
    +20
    К сожалению ни капли не удивлен((((
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    vit-2
      vit-2, 20.09.2017 13:25
    +7
    Сергій БУБКА: «Це правильне і мудре рішення»
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    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 20.09.2017 13:27
    +9
    А як по іншому... Друг і товариш Яника
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    reaktor1979
    reaktor1979, 20.09.2017 13:33
    +11
    Верю!
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    VooDoo_DP
      VooDoo_DP, 20.09.2017 13:34
    +8
    Величезні гроші та ще більший соблазн. Мало хто встоїть. Доведено Зеппом Блаттером - колишній президент UEFA.
    Ссылка
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 20.09.2017 13:36
    -2
    И что ? Нашим тоже кушать хочется. Не только Платиням всяким ...
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    Iskender-Highlander
      Iskender-Highlander, 20.09.2017 13:39
    +15
    Удивлён, что это вскрылось. Думал, он непотопляемый. Банк Родовид, региАнальство, молчанка относительно рашистской интервенции, подыгрывание раше в различных спортивных международных федерациях и инстанциях. Очень жаль, что из "самого выдающегося атлета современности получился обычный чиновник-коррупционер, коих у нас и так каждый первый.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 20.09.2017 13:51
    +4
    Странно, если бы было по-другому. В МОК и так коррупции не меньше, чем в футбольных организациях, а с учетом того, какое Бубка... человек, мимо него денежные потоки пройти никак не могли.
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    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 20.09.2017 13:55
    +5
    Любитель рашки,шо від нього чекати?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 20.09.2017 13:56
    +3
    То, что многие выдающиеся спортсмены, типа Бубки, став функционерами, становятся взяточниками и барыгами, не секрет для народа. Это как бы секрет Полишинеля. Но если французы взялись за это дело - откупиться практически невозможно, это не украинская прокуратура. Я вспоминаю,что не все так гладко было и в спортивной карьере Бубки, много слухов ходило, что он был неприкасаемый при тогдашнем президенте IAAF (дружили семьями да и виллы рядом стояли) в вопросах проверки на допинг. Может все это логическое завершение карьеры, карма настигла?
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    goshamway
      goshamway, 20.09.2017 14:05
    +3
    лицо рыгыанала
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    Elblanko
      Elblanko, 20.09.2017 14:14
    +3
    Де таке буває, влізши в болото, та шоб не засосало...?
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    ram-le
    ram-le, 20.09.2017 14:22
    -1
    Как все быстро сдали гордость украинского спорта. И у всех одно мнение. Странное совпадение... У вас что, один хозяин? А 45 тыс. долларов не мало для серьёзного группового подкупа? Или вам главное быстрее отписаться и расписаться в получении?..
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    odiniznashih
      odiniznashih, 20.09.2017 14:26
    -2
    Хугня все это- с чего это украинцы с россиянами подкупали бы голоса в пользу Бразилии?
    Тем более - с чего, опять таки, легкая атлетика, там ведь полно более богатых видов спорта?
    Да и не такие суммы в таких делах фигурируют.
    И участвуют там более высокие люди.
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    serge_12541123456
      serge_12541123456, 20.09.2017 14:31
    -2
    Да Серега давно планировался на смену Диаку, НО его любовь к бабкам его сгубила еще лет 7 назад, после чего, его даже в ИААФ старались обходить стороной, при решении серьезных вопросов.
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    ofshorik
      ofshorik, 20.09.2017 14:31
    0
    Офшорика Пэдро,никто не переплюнет...
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    solova63
      solova63, 20.09.2017 14:37
    0
    ram-le, 20.09.2017 14:22
    Как все быстро сдали гордость украинского спорта. И у всех одно мнение. Странное совпадение... У вас что, один хозяин? А 45 тыс. долларов не мало для серьёзного группового подкупа? Или вам главное быстрее отписаться и расписаться в получении?..
    полностью согласен! Еще никто ничего не доказал, всего лишь вышла статейка в Лемонде. А уже столько дерьма вылили на голову! Между прочим, Бубка рассматривался как один из реальных претендентов на пост главы МОК. Уступил немцу. Скоро очередные выборы. И тут уже возникают вопросы...
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