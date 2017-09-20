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Британские паралимпийцы специально укорачивали себе конечности

Смысл обмана заключался в том, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками

  • 20.09.2017 14:40
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Британские паралимпийцы специально укорачивали себе конечности / Олимпийские игры на СПОРТ.UA

Британские паралимпийцы преувеличивали свою инвалидность ради того, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками.

По информации источника, британские спортсмены укорачивали себе конечности до нужной длины, чтобы попасть в класс, где конкуренция меньше, а призовые совсем не отличаются.

В расследовании рассказано о нескольких способах, как обмануть специальную комиссию, которая определяет, в каком классе спортсмены будут принимать участие:

- Пловцов с церебральным параличом помещали в холодную среду в купальниках, чтобы ухудшить их мышечный тонус и получить более серьезный диагноз.

- Спортсмены на комиссию приезжали в инвалидных колясках, когда они в обычной жизни не используют их.

- Ампутировали конечности, когда в этом нет медицинской необходимости.

По результатам расследования, журналисты пришли к выводу, что случаи подобного обмана в сборной Великобритании носили массовый характер. Многие спортсмены знали об этом и отказывались принимать участие в соревнованиях, не желая быть участниками мошеннической схемы.

На данный момент расследованием этих случаев занимается Международный паралимпийский комитет (МПК). Ранее МПК возглавлял британец Филипп Крейвен.

Источник — BBC

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