Британские паралимпийцы специально укорачивали себе конечности

Если такие высказывания - установка менеджеров и маркетологов, то они полные дибилы. Это может по...

пи.здабол как и все наши так называемые звёзды

Браво Артём! , вот только бы доктора не стали себе в карман заробатывать рассказывая какое у них ...

Люди умнее тебя наверняка проверили историю болезни подруги и сравнили количество найденного веще...

полностью согласен! Еще никто ничего не доказал, всего лишь вышла статейка в Лемонде. А уже столь...

Офшорика Пэдро,никто не переплюнет...

Да Серега давно планировался на смену Диаку, НО его любовь к бабкам его сгубила еще лет 7 назад, ...