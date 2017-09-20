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Сергій БУБКА: «Про жодну корупцію не може бути й мови»

Президент НОК України прокоментував інформацію, опубліковану газетою «Le Monde»

  • 20.09.2017 14:49
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НОК Украины. Сергей Бубка
© НОК Украины. Сергей Бубка

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка прокоментував звинувачення у корупції з боку французького видання «Le Monde»

«Le Monde» помиляється. Цей платіж у 2009 році Валентину Балахнічову був передбачений за розвиток проведення всесвітньо відомого турніру «Зірки жердини» в інших містах. Я можу сміливо стверджувати, що мій голос за вибори олімпійської столиці-2016 ніхто не купував і про жодну корупцію з мого боку не може й бути мови», - наголосив Сергій Бубка.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 20.09.2017 14:51
    +1
    Мови може й не може бути, а корупція - може!
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