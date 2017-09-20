Сергій БУБКА: «Про жодну корупцію не може бути й мови»

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка прокоментував звинувачення у корупції з боку французького видання «Le Monde»



«Le Monde» помиляється. Цей платіж у 2009 році Валентину Балахнічову був передбачений за розвиток проведення всесвітньо відомого турніру «Зірки жердини» в інших містах. Я можу сміливо стверджувати, що мій голос за вибори олімпійської столиці-2016 ніхто не купував і про жодну корупцію з мого боку не може й бути мови», - наголосив Сергій Бубка.