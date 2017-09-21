Франция не поедет на ОИ-2018 в Южную Корею без гарантий безопасности

Министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны не будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, если безопасность спортсменов не будет гарантирована.
«Если там станет еще хуже, и если мы не сможем быть уверены в безопасности наших спортсменов, то вся сборная останется дома. Мы не хотим подвергать команду опасности. Сейчас мы постоянно находимся на связи с министерством иностранных дел. Продолжаем наблюдать за ситуацией и анализировать», – заявила Флессель.
Олимпийские игры 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Напомним, КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Источник — Reuters
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