Франция не поедет на ОИ-2018 в Южную Корею без гарантий безопасности

Министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны не будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, если безопасность спортсменов не будет гарантирована.



«Если там станет еще хуже, и если мы не сможем быть уверены в безопасности наших спортсменов, то вся сборная останется дома. Мы не хотим подвергать команду опасности. Сейчас мы постоянно находимся на связи с министерством иностранных дел. Продолжаем наблюдать за ситуацией и анализировать», – заявила Флессель.



Олимпийские игры 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.



Напомним, КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.