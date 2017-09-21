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Франция не поедет на ОИ-2018 в Южную Корею без гарантий безопасности

Министерство спорта не хочет подвергать команду опасности

  • 21.09.2017 22:17
  • 144 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Лора Флессель
© Getty Images. Лора Флессель

Министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны не будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, если безопасность спортсменов не будет гарантирована.

«Если там станет еще хуже, и если мы не сможем быть уверены в безопасности наших спортсменов, то вся сборная останется дома. Мы не хотим подвергать команду опасности. Сейчас мы постоянно находимся на связи с министерством иностранных дел. Продолжаем наблюдать за ситуацией и анализировать», – заявила Флессель.

Олимпийские игры 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Напомним, КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Источник — Reuters

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Комментарии
    alex_kip
    online
      alex_kip, 21.09.2017 22:52
    +1
    Интересно, будет ли сейчас возмущается Денисов и ко, требовать защитать Франции технарь, снимать сюжеты о том, как несчастные корейцы ждут французов, а такой-сякой президент Франции их не пускает? И мол, вообще, весь мир едет, а одним французам нужна гарантия безопасности.
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    alex_kip
    online
      alex_kip, 21.09.2017 22:54
    +1
    Или, может, и тут Суркисы виноваты?
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