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Україна вимагає відсторонити Росію від Олімпіади-2018

НАДЦ звернувся із відповідною заявою до Інституту Національних антидопінгових організацій

  • 25.09.2017 16:04
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Україна вимагає відсторонити Росію від Олімпіади-2018 / Олимпийские игры на СПОРТ.UA

Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) вимагає притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародних антидопінгових правил, в тому числі шляхом усунення російських спортивних федерацій від участі у зимових Олімпійських іграх 2018 року.

«Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр України категорично засуджує грубе та шокуюче порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних та етичних норм спорту, які здійснювалися Росією на державному рівні, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у м.Сочі», – йдеться у заяві НАДЦ.

Нагадаємо, 14 вересня 2017 року у м. Денвер (США) відбулася спеціальна зустріч 17 керівників національних антидопінгових організацій (НАДО). Лідери НАДО закликали МОК заборонити Російському олімпійському комітету брати участь в Зимових іграх 2018 року за доведену допінгову корупцію під час Олімпійських ігор в Сочі та продовження невиконання своїх зобов'язань щодо очищення спорту від допінгу.

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