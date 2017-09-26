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Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде

Французский НОК сделал выбор в пользу биатлониста

  • 26.09.2017 19:52
  • 223 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Мартен Фуркад будет знаменосцем олимпийской сборной Франции на Зимних играх в Пхенчхане.

Местный национальный олимпийский комитет сделал свой выбор в пользу Фуркада и объявит об этом 4 октября на специальной пресс-конференции.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 19:55
    +1
    справедливо-король..... но тож французы еще не решили поедут ли из-за КНДР
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