Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде

Мартен Фуркад будет знаменосцем олимпийской сборной Франции на Зимних играх в Пхенчхане.

Местный национальный олимпийский комитет сделал свой выбор в пользу Фуркада и объявит об этом 4 октября на специальной пресс-конференции.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.