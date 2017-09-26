Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде

Мартен Фуркад будет знаменосцем олимпийской сборной Франции на Зимних играх в Пхенчхане.
Местный национальный олимпийский комитет сделал свой выбор в пользу Фуркада и объявит об этом 4 октября на специальной пресс-конференции.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Источник — Sport.ua
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