Україна все ж купить права на трансляцію Олімпіади-2018

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook розповів, що українські шанувальники спорту побачать ОІ-2018 та ОІ-2020 в прямому ефірі на «Першому».

«Україна буде з трансляцією зимових Олімпійських ігор у Кореї-2018 та літньої Олімпіади-2020 у Токіо. На останньому засіданні Уряду прийнято розпорядження про проперерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Держкомтелерадіо на 2017 рік.



Відповідно до розпорядження бюджетні кошти, які залишилися після проведення «Євробачення – 2017», перенаправлено Національній суспільній телерадіокомпанії України.



Мова йде про 128 млн. 400 тис. грн., які, зокрема, будуть направлені на забезпечення трансляції зимової Олімпіади, технічні витрати, придбання обладнання, відрядження творчо-технічної групи ПАТ «НСТУ» на місці проведення змагань у корейському Пхьончхані, виробництво тематичних програм.