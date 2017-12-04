Україна все ж купить права на трансляцію Олімпіади-2018

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook розповів, що українські шанувальники спорту побачать ОІ-2018 та ОІ-2020 в прямому ефірі на «Першому».
«Україна буде з трансляцією зимових Олімпійських ігор у Кореї-2018 та літньої Олімпіади-2020 у Токіо. На останньому засіданні Уряду прийнято розпорядження про проперерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Держкомтелерадіо на 2017 рік.
Відповідно до розпорядження бюджетні кошти, які залишилися після проведення «Євробачення – 2017», перенаправлено Національній суспільній телерадіокомпанії України.
Мова йде про 128 млн. 400 тис. грн., які, зокрема, будуть направлені на забезпечення трансляції зимової Олімпіади, технічні витрати, придбання обладнання, відрядження творчо-технічної групи ПАТ «НСТУ» на місці проведення змагань у корейському Пхьончхані, виробництво тематичних програм.
Також ПАТ «НСТУ» виплатить перший транш на придбання ліцензійних прав для висвітлення XXXII літніх Олімпійських ігор в Японії», - написав Жданов.
Раніше повідомлялося, що Перший не має змоги купити права на трансляцію Олімпіади.
Источник — Sport.ua
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