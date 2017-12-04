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Україна все ж купить права на трансляцію Олімпіади-2018

Кабінет міністрів знайшов кошти на трансляцію Ігор

  • 04.12.2017 14:33
  • 785 просмотров
  • 4 комментария
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Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook розповів, що українські шанувальники спорту побачать ОІ-2018 та ОІ-2020 в прямому ефірі на «Першому».
 
«Україна буде з трансляцією зимових Олімпійських ігор у Кореї-2018 та літньої Олімпіади-2020 у Токіо. На останньому засіданні Уряду прийнято розпорядження про проперерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених Держкомтелерадіо на 2017 рік.

Відповідно до розпорядження бюджетні кошти, які залишилися після проведення «Євробачення – 2017», перенаправлено Національній суспільній телерадіокомпанії України.

Мова йде про 128 млн. 400 тис. грн., які, зокрема, будуть направлені на забезпечення трансляції зимової Олімпіади, технічні витрати, придбання обладнання, відрядження творчо-технічної групи ПАТ «НСТУ» на місці проведення змагань у корейському Пхьончхані, виробництво тематичних програм.
 
Також ПАТ «НСТУ» виплатить перший транш на придбання ліцензійних прав для висвітлення XXXII літніх Олімпійських ігор в Японії», - написав Жданов.
 
Раніше повідомлялося, що Перший не має змоги купити права на трансляцію Олімпіади

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 04.12.2017 14:37
    -2
    эти прямые трансляции будут в 9-13 дня и кто их смотреть будет
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    Webracer
    online
      Webracer, 04.12.2017 14:46
    -4
    Навіщо воно треба.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.12.2017 15:05
    0
    Есть интернет, возможностей посмотреть ЛЮБЫЕ соревнования ОИ как зимних так и летних, уйма и на любой вкус. Принципиально не смотрю украинские репортажи с ОИ и вот почему. Безграмотность телекомментаторов и полный не профессионализм в освещении того или иного вида спорта, такие впечатление, что ребята впервые увидели тот вид спорта, который им поручили освещать. Не нужно забывать еще, что на организации этого мероприятия воруются ОЧЕНЬ большие бюджетные деньги.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 04.12.2017 15:17
    -1
    А кто-то, кроме зрадофилов, думал иначе? Украина имеет определенные обязательства перед МОК. Соответственно, хочешь-не хочешь, а деньги на трансляцию должны были быть выделены. Хотя лично я, конечно, буду смотреть в интернете зарубежные трансляции, ибо с комментаторами у нас пожизненная беда.
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