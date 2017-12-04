В Колумбии застрелили участника Игр-2016

Сейчас главный вопрос в дате доигровки. Это должно произойти на этой неделе. После нового года де...

Подивимось куди зажене Партизан свою собаку в четвер, не позорився би ... Ніби в Шахтаря 5-1 вигр...

Динамо вийде з групи, а шахта сподівається на другий склад

Что бы судьба матча определилась на поле это самое поле нужно привести в порядок! Включить обогре...

СМАЛИЙЧУК: «Судьба матча должна решаться на поле, а не в интернете»з технічнох сторони усе вірно....