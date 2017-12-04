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В Колумбии застрелили участника Игр-2016

Орландо Москера был убит в баре

  • 04.12.2017 17:03
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twitter.com/OlimpicoCol
© twitter.com/OlimpicoCol
Колумбийский тяжелоатлет Орландо Москера был застрелен на юго-западе своей страны.
 
Неизвестный в ходе конфликта в баре произвел выстрелы в Москеру, попав в голову и колено спортсмена. На момент смерти Москере было 32 года. Инцидент произошел в Пальмире. Правительство города объявило награду примерно в 3300 долларов за помощь в поимке убийцы.
 
Напомним, Москера занял 15-е место на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Источник — Sportbox

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