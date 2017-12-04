Российским олимпийцам дали понять, что в Пхенчхан-2018 сборная не едет

В олимпийской сборной России, не дожидаясь решения МОК, уже снизили интенсивность тренировок, а сама подготовка к ОИ–2018 идет в форме под нейтральным флагом.

По словам одного из спортсменов, входящих в сборную России, в его федерации некоторое время назад неофициально изменили программу тренировок. Причем таким образом, что на участие в Олимпиаде уже явно не рассчитывают.

В самой этой федерации сведения спортсмена не подтвердили. «Система тренировок не меняется. Спортсмены сейчас готовятся в нормальном режиме по планам старших тренеров», — сказал представитель федерации, добавив, что сейчас они готовятся к этапам Кубка мира.

Завтра, 5 декабря, Международный олимпийский комитет на заседании в Лозанне должен принять решение о том, смогут ли российские спортсмены принять участие в Олимпиаде–2018 в Южной Корее.