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Российским олимпийцам дали понять, что в Пхенчхан-2018 сборная не едет

Подготовка российских спортсменов к ОИ в Южной Корее идет в форме под нейтральным флагом

  • 04.12.2017 20:25
  • 3674 просмотров
  • 11 комментария
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Wikicommons
© Wikicommons
В олимпийской сборной России, не дожидаясь решения МОК, уже снизили интенсивность тренировок, а сама подготовка к ОИ–2018 идет в форме под нейтральным флагом.
 
По словам одного из спортсменов, входящих в сборную России, в его федерации некоторое время назад неофициально изменили программу тренировок. Причем таким образом, что на участие в Олимпиаде уже явно не рассчитывают. 
 
В самой этой федерации сведения спортсмена не подтвердили. «Система тренировок не меняется. Спортсмены сейчас готовятся в нормальном режиме по планам старших тренеров», — сказал представитель федерации, добавив, что сейчас они готовятся к этапам Кубка мира.
 
Завтра, 5 декабря, Международный олимпийский комитет на заседании в Лозанне должен принять решение о том, смогут ли российские спортсмены принять участие в Олимпиаде–2018 в Южной Корее.

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 04.12.2017 20:34
    +18
    за парєбрік
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    Jeck
    Jeck, 04.12.2017 20:39
    +18
    Історія розвивається по спіралі.
    Після розпаду союзу, спортсмени виступали під нейтральним прапором, і без гімну.
    Так що все рухається своїм чередом.
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 04.12.2017 21:05
    +1
    Жаль, хокеїсти не поїдуть...

    Ті хоч постійно на виду в NHL... Але мабуть і там рильце в пуху
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 04.12.2017 21:06
    +1
    соссия или говно,вот в чем вопрос
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 04.12.2017 21:07
    0
    dudigo78, 04.12.2017 20:34
    за парєбрік
    А кого тоді замість цапів візьмуть?
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    Igorek34
      Igorek34, 04.12.2017 21:22
    +1
    Колумбию)))
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    Av68
      Av68, 04.12.2017 21:36
    0
    московію - історія нічого не навчила.!!!
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    Sergiy Kardash
      Sergiy Kardash, 04.12.2017 21:58
    +1
    Анатолий Чорнобук, 04.12.2017 21:05
    Жаль, хокеїсти не поїдуть...

    Ті хоч постійно на виду в NHL... Але мабуть і там рильце в пуху

    Хокеїстів з нхл не матиме жодна збірна, бо не домовилися. Так що там росіянам нічого не світить)
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.12.2017 22:04
    0
    Чиновники МОК испугались принять справедливое решение ( и Бубка среди них) по отношению к допингистам. Как и на Востоке нашей страны Запад не видит расейских солдат, офицеров и новейшей техники. Это какой-то позор....
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    supergrass
    online
      supergrass, 04.12.2017 22:04
    -1
    По словам одного из спортсменов, входящих в сборную России, в его федерации некоторое время назад неофициально изменили программу тренировок. Причем таким образом, что на участие в Олимпиаде уже явно не рассчитывают.
    _______
    Тобто заготівлля чистих сцяк, ой вибачте сечі, призупинена.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 04.12.2017 22:35
    +2
    Свежо предание, да верится с трудом. Это было бы слишком сильное решение для импотентного МОК.
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