Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2018

Вопрос об объявлении бойкота Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане в Кремле не обсуждается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждается», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия «по-прежнему не согласна со многими решениями, которые принимались по линии WADA (Всемирного антидопингового агентства) в отношении наших спортсменов». «Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма, об этом говорил президент Путин, это его решение», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что российская сторона сохраняет все каналы взаимодействия и диалога как с Международным олимпийским комитетом, так и с другими международными организациями.