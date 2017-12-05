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Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2018

При этом Кремль не согласен со многими решениями WADA в отношении российских спортсменов

  • 05.12.2017 07:58
  • 288 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Вопрос об объявлении бойкота Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане в Кремле не обсуждается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждается», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия «по-прежнему не согласна со многими решениями, которые принимались по линии WADA (Всемирного антидопингового агентства) в отношении наших спортсменов». «Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма, об этом говорил президент Путин, это его решение», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что российская сторона сохраняет все каналы взаимодействия и диалога как с Международным олимпийским комитетом, так и с другими международными организациями.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    pahentrahen
    online
      pahentrahen, 05.12.2017 08:32
    +1
    Она просто не будет там участвовать)
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