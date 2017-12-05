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Российским журналистам запретели брать интервью на заседании в Лозанне

Сегодня станет известно о допуске сборной России на Олимпиаду

  • 05.12.2017 20:13
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РИА Новости
© РИА Новости
Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт прибыл в Лозанну, где во вторник МОК должен принять решение относительно участия сборной России на предстоящей Олимпиаде.
 
Автор фильма-расследования о допинге в России разместился в пресс-центре вместе со 140 своими коллегами.
 
Корреспондент российского канала ТВЦ попыталась взять у него комментарий, однако Зеппельт сразу позвал охрану, сказав: «В следующий раз даже не пытайся».
 
Решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры-2018 будет озвучено вечером 5 декабря.

Источник — Р-Спорт

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