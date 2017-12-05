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Решение по российской сборной и Олимпиаде озвучат в 20:30

В Лозанне завершилось заседание МОК

  • 05.12.2017 20:25
  • 345 просмотров
  • 5 комментария
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Заседание исполкома Международного олимпийского комитета завершилось в Лозанне.
 
На нем обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.
 
Решение об участии российских спортсменов в Играх-2018 может будет озвучено в 20:30 по киевскому времени.
 
Олимпиада пройдет в Корее 9–25 февраля 2018 года.

Источник — Sportbox

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Комментарии
    Moroka
    online
      Moroka, 05.12.2017 20:35
    +3
    Отстранили!
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 05.12.2017 20:37
    +1
    Все. Нах с пляжа
    Ссылка
    Moroka
    online
      Moroka, 05.12.2017 20:37
    +2
    21:35

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    space1961
      space1961, 05.12.2017 20:38
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    репоеды допрыгались
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    space1961
      space1961, 05.12.2017 20:40
    0
    Просто праздник какой то))))))
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