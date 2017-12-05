Решение по российской сборной и Олимпиаде озвучат в 20:30

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета завершилось в Лозанне.
На нем обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.
Решение об участии российских спортсменов в Играх-2018 может будет озвучено в 20:30 по киевскому времени.
Олимпиада пройдет в Корее 9–25 февраля 2018 года.
Источник — Sportbox
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