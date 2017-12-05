Решение по российской сборной и Олимпиаде озвучат в 20:30

Россию не допустили к участию в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом со...

Можна не забирати ЧС, а просто дискваліфікувати збірну Росії (за той самий допінг). Цікаво було б...

– Не пускать на Олимпиаду-2018 ни одного члена министерства спорта России.Россия должна возместит...

касапів смачно опустили. показали які вони убогі спарсмени. заради міфічних мєдалєк власну назву...

Свинocaбак скрeпных мaкнули мoрдoй в гуано,они утрутся и поедут на коленках извиняться - "ка...

Так звані піндоси , коли впіймали на вживанні допінгу Меріон Джонс посадили її до в'язниці . Кого...

Лапти, езжайте под своим истиннім названием - мокши или московиті. Можно просто - ублюдки свиносо...

завтра десь в ЄВРОПІ теракт буде . так пуйло захищає свій мордор перед великими змаганнями