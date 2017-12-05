МОК допустил Россию на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Международный Олимпийский комитет принял решение по сборной России и Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Сборная России сможет выступить в Корее в полном составе, но под нейтральным флагом, такое решение было озвучено по итогам заседания Исполкома МОК.

Ранее сообщалось, что в случае с нейтральным флагом российский НОК может бойкотировать Игры, но в итоге право выбора представят спортсменам, захотят ли они выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.