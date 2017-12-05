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МОК допустил Россию на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Флаг России будет запрещен на соревнованиях в Пхенчхане

  • 05.12.2017 20:36
  • 3734 просмотров
  • 39 комментария
Метки
СЭ
© СЭ

Международный Олимпийский комитет принял решение по сборной России и Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Сборная России сможет выступить в Корее в полном составе, но под нейтральным флагом, такое решение было озвучено по итогам заседания Исполкома МОК.

Ранее сообщалось, что в случае с нейтральным флагом российский НОК может бойкотировать Игры, но в итоге право выбора представят спортсменам, захотят ли они выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.12.2017 21:09
    +7
    Опять "ихтамнет"...
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    i_love_you_russia
    online
      i_love_you_russia, 05.12.2017 21:12
    -23
    похер, пусть стероидные пиндосы сами в своей олимпиаде участвуют, там уже от гормонов нет женского рода, только средний род "ОНО"
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    Oleksan75
    online
      Oleksan75, 05.12.2017 21:14
    +13
    Доигрались, козломордые. Теперь это будет самая чистая Олимпиада, без шлака. Ура!
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 05.12.2017 21:15
    +6
    обезличили касапов и сделали номером 404. а когда -то они УКРАИНУ так називали.....не копай другому яму ... на месте МОКА сказал би только под названием мокшей разрешим.потому что они и не *россия* и флаг не их родной.
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 05.12.2017 21:17
    +3
    За Рашку виступають дві третини спортсменів не русскіє Клали вони на той аквафреш і Рашку. Головне баблішко зрубати
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    luklik
    online
    luklik, 05.12.2017 21:17
    +5
    Ждем ЧМ по футболу в рашке без рашки )
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    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 05.12.2017 21:17
    +5
    У повному складі вони не зможуть виступати, бо вже більше 40 спортсменів відсторонили. І ще попереду 2 місяці. Ще думаю під санкції потраплять 30-40 чоловік. Тому все об'єктивно.
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 05.12.2017 21:19
    +4
    ЧС -18 пео футбролу в країні без назви. касапські вимірати
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    i_love_you_russia
    online
      i_love_you_russia, 05.12.2017 21:20
    -11
    Oleksan75, 05.12.2017 21:14
    Доигрались, козломордые. Теперь это будет самая чистая Олимпиада, без шлака. Ура!
    ха-ха Рано радуешься, будете участвовать против пиндостских астматиков, которым разрешено употреблять стероиды удачи чё. Спорт вне политики, аха да...
    Ссылка
    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 05.12.2017 21:22
    +7
    i_love_you_russia, 05.12.2017 21:20
    Oleksan75, 05.12.2017 21:14
    Доигрались, козломордые. Теперь это будет самая чистая Олимпиада, без шлака. Ура!

    ха-ха Рано радуешься, будете участвовать против пиндостских астматиков, которым разрешено употреблять стероиды удачи чё. Спорт вне политики, аха да...
    приємно що не буде цього кгбешного поховального гімна і уродского прапора мордора
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    grenev
    online
      grenev, 05.12.2017 21:24
    +4
    Завтра пуйло має оголосити про рішення чи поїдуть на ОІ рашисти під нейтральним прапором! А десь в його лисій голові вже назріла ідея організувати окремі ігри із союзниками, наприклад в змаганнях по хокею в суперниках в рашистів були б такі команди Сирия, Судан, Зимбабве , Венесуэла, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа отут подумав пуйло ми точно виграєм
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 05.12.2017 21:26
    +2
    hoholsalo2, 05.12.2017 21:22
    Заткнитесь хохлы убогие,с куском сало в место мозга, Херои сраные.Слава уКРАИНЕ ХУИНЕ

    Не с сы, завтра тебе разжуют шо так даже лучше для спортсменов, лучше подготовятся к следующему сезону
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 05.12.2017 21:26
    +1
    завтра десь в ЄВРОПІ теракт буде . так пуйло захищає свій мордор перед великими змаганнями
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    kharkivv
    online
      kharkivv, 05.12.2017 21:27
    +1
    Лапти, езжайте под своим истиннім названием - мокши или московиті. Можно просто - ублюдки свинособачьи. Ой, как же слааааавно обосрали тварей
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    Михайло Юнчик
    online
      Михайло Юнчик, 05.12.2017 21:27
    +2
    i_love_you_russia, 05.12.2017 21:12
    похер, пусть стероидные пиндосы сами в своей олимпиаде участвуют, там уже от гормонов нет женского рода, только средний род "ОНО"
    Так звані піндоси , коли впіймали на вживанні допінгу Меріон Джонс посадили її до в'язниці . Кого покарали в Росії ?
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    ctrag-o9
    online
      ctrag-o9, 05.12.2017 21:28
    +1
    Свинocaбак скрeпных мaкнули мoрдoй в гуано,они утрутся и поедут на коленках извиняться - "как же без нас".Как можно таких ублюдкoв пускать туда где нормальные люди бывают...?Их надо изолировать,что бы не покусали.
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 05.12.2017 21:29
    +1
    касапів смачно опустили. показали які вони убогі спарсмени. заради міфічних мєдалєк власну назву з прапором продают
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    ABC
    online
      ABC, 05.12.2017 21:31
    0
    – Не пускать на Олимпиаду-2018 ни одного члена министерства спорта России.
    Россия должна возместить все расходы, связанные с расследованием. Общая сумма компенсации – 15 миллионов долларов.
    Самуэль Шмид (комиссия Шмида занималась расследованием государственного вмешательства в допинг-программу в России): «Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного масштаба. Это привело к тому, что олимпийскому движению был нанесен ущерб беспрецедентного масштаба».
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    fatalistua
    online
    fatalistua, 05.12.2017 21:34
    0
    grenev, 05.12.2017 20:46
    Залишилось ще ЧС з футболу у рашків забрати але десь за 2 місяця до початку ЧС, хай жруть говна по повній!
    Можна не забирати ЧС, а просто дискваліфікувати збірну Росії (за той самий допінг). Цікаво було б подивитись, як на це відреагує керівництво рашки... Припускаю, що при такому перебігу подій вони самі повідомлять про те, що відмовляються приймати ЧС, оскільки приймати його, де не грає власна збірна - це ще та ганьба, як на мене...
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