МОК допустил Россию на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Международный Олимпийский комитет принял решение по сборной России и Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Сборная России сможет выступить в Корее в полном составе, но под нейтральным флагом, такое решение было озвучено по итогам заседания Исполкома МОК.
Ранее сообщалось, что в случае с нейтральным флагом российский НОК может бойкотировать Игры, но в итоге право выбора представят спортсменам, захотят ли они выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.
Источник — Sport.ua
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Доигрались, козломордые. Теперь это будет самая чистая Олимпиада, без шлака. Ура!
ха-ха Рано радуешься, будете участвовать против пиндостских астматиков, которым разрешено употреблять стероиды удачи чё. Спорт вне политики, аха да...
Не с сы, завтра тебе разжуют шо так даже лучше для спортсменов, лучше подготовятся к следующему сезону
Россия должна возместить все расходы, связанные с расследованием. Общая сумма компенсации – 15 миллионов долларов.
Самуэль Шмид (комиссия Шмида занималась расследованием государственного вмешательства в допинг-программу в России): «Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного масштаба. Это привело к тому, что олимпийскому движению был нанесен ущерб беспрецедентного масштаба».
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