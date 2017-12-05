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МОК пожизненно отстранил российских спортивных функционеров от ОИ

Мутко, Жукову и Нагорных запрещено посещать Олимпийские игры

  • 05.12.2017 20:47
  • 1211 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Виталий Мутко
© Getty Images. Виталий Мутко

По итогам заседания Исполкома МОК стало известно, что российские спортсмены все же смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, а также то, что ряд спортивных чиновников России пожизненно дисквалифицирован.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован из МОК на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в феврале в Южной Корее. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также исключен из членов МОК.

Вице-премьер РФ Мутко и бывший заместитель министра спорта Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 05.12.2017 21:00
    +6
    Апогеєм цього св'ята повинно бути перенесення Чемпіонату Світу з футболу 2018 з росії в Англію
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    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 05.12.2017 21:04
    +2
    Смысла нету... у них там Мутковых как пруд пруди
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 05.12.2017 21:07
    +6
    Какой прекрасный сегодня вечер
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.12.2017 21:26
    +3
    Ну и намутил этот Мутко...
    А Джанни Инфантино не хочет прокомментировать после данного решения моральный облик своего партнёра?
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