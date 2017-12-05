МОК пожизненно отстранил российских спортивных функционеров от ОИ

По итогам заседания Исполкома МОК стало известно, что российские спортсмены все же смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, а также то, что ряд спортивных чиновников России пожизненно дисквалифицирован.
Олимпийский комитет России дисквалифицирован из МОК на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в феврале в Южной Корее. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также исключен из членов МОК.
Вице-премьер РФ Мутко и бывший заместитель министра спорта Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад.
Источник — Sport.ua
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