МОК пожизненно отстранил российских спортивных функционеров от ОИ

По итогам заседания Исполкома МОК стало известно, что российские спортсмены все же смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, а также то, что ряд спортивных чиновников России пожизненно дисквалифицирован.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован из МОК на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в феврале в Южной Корее. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также исключен из членов МОК.

Вице-премьер РФ Мутко и бывший заместитель министра спорта Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад.