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Евгений ТРЕФИЛОВ: «Полный идиотизм – лишить спортсмена страны»

Тренер женской сборной России по гандболу - о решении МОК

  • 05.12.2017 21:50
  • 1159 просмотров
  • 6 комментария
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал идиотизмом решение МОК допустить российских спортсменом на Олимпиаду в Пхенчхане только под нейтральным флагом.
 
– Я бы очень хотел бы, чтобы те, кто отстранил, вышли бы сами под нейтральным флагом под польку-бабочку и поднялись на пьедестал, – заявил Трефилов. – Я считаю, что это полный идиотизм – лишать спортсмена страны. Говорят, что у нас очень сильный патриотизм. В этой ситуации он должен зашкаливать. В наглую уже отстраняют нас, ничего не доказав. Я бы лично не выступал бы под нейтральным флагом. У меня есть страна, у меня есть гордость своя, свое русское. Пусть кто-то выступает под нейтральным флагом, я не против.
 
Российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом, но будут иметь возможность поехать в Пхенчхан в качестве нейтральных атлетов. ОКР дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.12.2017 22:00
    +13
    Тех, кто громче всех возмущается, надо с дополнительной тщательностью проверять на мельдоний.
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    Oleksandr Maydanevych
    Oleksandr Maydanevych, 05.12.2017 22:02
    +8
    Вы уроды совести лишились давно!Об этом подумай.
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    kharkivv
    online
      kharkivv, 05.12.2017 22:08
    +3
    Мельдониежор не спортсмен
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    zhyr
      zhyr, 05.12.2017 22:21
    +2
    в кого там патріотизм може бути? там половина перебіженців, які проміняли свої країни на гроші газпрому.....їм пофіг, який прапор над ними буде
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    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 05.12.2017 22:29
    +2
    Они думали что Кореянаш
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    mormon27
    online
      mormon27, 05.12.2017 22:43
    +2
    Полный идиотизм - жрать допинг. Еще более полный идиотизм - попадаться на этом. Как говорят: не умеешь - не берись.
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