Евгений ТРЕФИЛОВ: «Полный идиотизм – лишить спортсмена страны»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал идиотизмом решение МОК допустить российских спортсменом на Олимпиаду в Пхенчхане только под нейтральным флагом.

– Я бы очень хотел бы, чтобы те, кто отстранил, вышли бы сами под нейтральным флагом под польку-бабочку и поднялись на пьедестал, – заявил Трефилов. – Я считаю, что это полный идиотизм – лишать спортсмена страны. Говорят, что у нас очень сильный патриотизм. В этой ситуации он должен зашкаливать. В наглую уже отстраняют нас, ничего не доказав. Я бы лично не выступал бы под нейтральным флагом. У меня есть страна, у меня есть гордость своя, свое русское. Пусть кто-то выступает под нейтральным флагом, я не против.



Российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом, но будут иметь возможность поехать в Пхенчхан в качестве нейтральных атлетов. ОКР дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета.