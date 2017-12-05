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Нет сборной – нет трансляции. В России не покажут ОИ-2018

ВГТРК отказалась транслировать Олимпийские игры

  • 05.12.2017 22:31
  • 998 просмотров
  • 6 комментария
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РИА Новости
© РИА Новости
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не будет транслировать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане без участия российской сборной.
 
«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем», — заявили агентству в пресс-службе холдинга. Ранее стало известно, что от показа трансляции, вероятно, могут отказаться сразу несколько телеканалов, поскольку в случае неучастия России демонстрировать соревнования станет невыгодно.
 
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.12.2017 22:36
    +4
    Правильно!
    Ихтамнет так ихтамнет!
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    cahbi4_01
    online
      cahbi4_01, 05.12.2017 22:38
    +4
    Блин, какое нам дело, будет показывать Россия ОИ или нет. Мне вообще пох.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.12.2017 22:43
    +1
    Туда им и дорога. Пусть проводят и показывают свои мочемельдониевые игры с участием Лугандона и Абхазии.
    Ссылка
    kharkivv
    online
      kharkivv, 05.12.2017 22:50
    -4
    А Сенегал будет показывать ОИ? А Коста-Рика? Почему про них не пишите? Очень познавательно
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    luklik
    online
    luklik, 05.12.2017 23:00
    +1
    Много ходов очка путена )
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    udo2
    online
      udo2, 05.12.2017 23:01
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Станислав Матусевич, 05.12.2017 22:43
    Туда им и дорога. Пусть проводят и показывают свои мочемельдониевые игры с участием Лугандона и Абхазии.
    Хуесевич ....на фото вроде взросленький ...и так ведешься
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