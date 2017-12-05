Нет сборной – нет трансляции. В России не покажут ОИ-2018

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не будет транслировать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане без участия российской сборной

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем», — заявили агентству в пресс-службе холдинга. Ранее стало известно, что от показа трансляции, вероятно, могут отказаться сразу несколько телеканалов, поскольку в случае неучастия России демонстрировать соревнования станет невыгодно.



Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.