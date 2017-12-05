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6 декабря Путин объявит, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду

Россияне могут бойкотировать Игры в Южной Корее

  • 05.12.2017 23:26
  • 1177 просмотров
  • 13 комментария
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Решение об участии или неучастии сборной России на Олимпиаде-2018 будет объявлено 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. 
 
Данное решение огласит президент России Владимир Путин.
 
Российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом на ОИ-2018, но будут иметь возможность поехать в Пхенчхан в качестве нейтральных атлетов. Официальное название их команды будет следующим: «Олимпийские атлеты из России».
 
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане 9–25 февраля.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    luklik
    online
    luklik, 05.12.2017 23:33
    +6
    голой жопой по рапатой доске они поедут )))
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    trancelife
    online
      trancelife, 05.12.2017 23:37
    +1
    олимпийцезамещатели поедут
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    RomarioUA
      RomarioUA, 05.12.2017 23:42
    +6
    Хули ехать?
    Проведет свою олимпиаду, с великими республиками днр лнр приднестровьем абхазией осетией
    Победят русские, нацепят им медалей, объявят, что лучшие и все их боятся.
    Все, картинка готова, вата хавает
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    s200760
      s200760, 05.12.2017 23:43
    +4
    Они и ихтамнету на олимпиаду могут отправить )))
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.12.2017 23:49
    +3
    Конечно, хотелось бы, чтобы сборной мошенников на Олимпиаде не было. Только в случае их отсутствия повышается вероятность масштабных терактов на Играх. Это же гебня.
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 05.12.2017 23:49
    +1
    У ваты пылает (и это хорошо), что весь мир подтер зад аквафрэшем
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.12.2017 23:49
    0
    Какого хрена царь решать будет: ехать или не ехать?
    "Олимпийские игры — это соревнования не стран, а спортсменов в индивидуальных или командных видах спорта."
    Олимпийская хартия, глава 1, Правило 6, пункт 1
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    sergrey4
      sergrey4, 05.12.2017 23:51
    0
    Никто никуда не поедет. Северная Корея покажет им Кузькину мать.
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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 05.12.2017 23:57
    0
    Везде эта хрень силиконовая сует свой ботоксный нос. Ну даже если они поедут, толку от этого? Ведь медали всё равно не будут идти в зачет россии...
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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 05.12.2017 23:59
    +1
    Тем более что в Росси отказались от трансляции Олимпиады.
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    avanta88
    online
      avanta88, 06.12.2017 00:01
    +2
    Дааа, а ещё говорят что у них нет царепоклонения. В светской державе оказывается 1 человек решает, едут ли спортсмены на Олимпиаду или нет.....
    Расплата за Сочи наступила, всё по делу
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    joystick2011
      joystick2011, 06.12.2017 00:02
    +1
    Они поедут на Игры доброй воли в Пхеньян
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    fcshahray
    online
      fcshahray, 06.12.2017 00:20
    +1
    "Весь Мир нам завидует!Мы импеперия а все вокруг фашисты! Крым наш , как говорится, и камини с неба тоже наши!" Следующий удар по ЧМ 2018 Футбольный! Сейчас на очериди проверки сб. РФии По Футболу! Могут без своей сборной провести его!!!!
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