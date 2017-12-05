6 декабря Путин объявит, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду

Решение об участии или неучастии сборной России на Олимпиаде-2018 будет объявлено 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев.
Данное решение огласит президент России Владимир Путин.
Российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом на ОИ-2018, но будут иметь возможность поехать в Пхенчхан в качестве нейтральных атлетов. Официальное название их команды будет следующим: «Олимпийские атлеты из России».
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане 9–25 февраля.
Источник — Чемпионат
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