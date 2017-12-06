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ЖДАНОВ: «Росія згвалтувала олімпійські цінності. Їй не місце на ОІ»

Міністр молоді та спорту України – про дискваліфікацію олімпійського комітету Росії

  • 06.12.2017 07:36
  • 236 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Игорь Жданов
© Sport.ua. Игорь Жданов

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував рішення МОК дискваліфікувати олімпійський комітет Росії від участі в Олімпійських іграх-2018.

«Вітаю жорстке рішення МОК, вважаю його справедливим покаранням Росії, яка на державний потік поставила вживання допінгу та прикриття цієї антиспортивної діяльності.

Особливо цинічними та аморальними слід вважати дії російської влади, що займалася, не лише підміною брудних проб власних спорстменів на Олімпіаді в Сочі, але й намагалася зіпсувати допінг-проби чесних конкурентів, зокрема, української біатлоністки Віти Семеренко.

Національній збірній Росії, ОКР, спортивним функціонерам РФ, які згвалтували олімпійські цінності - не місце на Олімпійських іграх. Усім їм показали червону картку. Це добрий сигнал, що свідчить про реальний процес очищення міжнародного спорту та олімпійського руху від зловживань», – написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 06.12.2017 07:40
    0
    Так они всю жизнь кого то гвалтували и даже собственный народ, которых просто сделали рабами
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