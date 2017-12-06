БРЫНЗАК: «Главное, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России и разрешении российским спортсменам выступить на ОИ-2018 только под нейтральным флагом.
«Для меня главное, что спортсмены смогут выступать на Олимпиаде. Они готовились четыре года, и труд не пропадет даром. Кто решит принять участие под нейтральным флагом с представлением, что он спортсмен из России, это уже будет хорошо.
Остальное не хочу комментировать: я не знаком с докладом. Главное, что спортсмены имеют право выступить на Олимпийских играх», – сказал Брынзак.
Источник — Xsport
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Ну не такий вже важкий труд, підкачати пукальнуВену і перевернути чарку з барбітуратами.
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