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БРЫНЗАК: «Главное, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ»

Президент Федерации биатлона Украины – о вчерашнем решении МОК

  • 06.12.2017 09:07
  • 451 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России и разрешении российским спортсменам выступить на ОИ-2018 только под нейтральным флагом.

«Для меня главное, что спортсмены смогут выступать на Олимпиаде. Они готовились четыре года, и труд не пропадет даром. Кто решит принять участие под нейтральным флагом с представлением, что он спортсмен из России, это уже будет хорошо.

Остальное не хочу комментировать: я не знаком с докладом. Главное, что спортсмены имеют право выступить на Олимпийских играх», – сказал Брынзак.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Mykhailo Stepanov
    online
      Mykhailo Stepanov, 06.12.2017 09:12
    0
    Ну, не факт! Сегодня пуйло обещало сделать по этому поводу офф.заявление. Так шо если партия скажет спортсменам С*САТЬ, то так и будет!
    Ссылка
    Leha Zhuk
    online
    Leha Zhuk, 06.12.2017 09:16
    0
    Головне шо гімну агресорів не буде на ОІ
    Ссылка
    Сергей Воробей
    online
      Сергей Воробей, 06.12.2017 09:16
    +1
    Нет,все таки прав был Губерниев.
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    Leha Zhuk
    online
    Leha Zhuk, 06.12.2017 09:18
    0
    Це як в Сочі з нашими пароолимпіцями! Помяпаю і важаю
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 09:19
    +3
    "Они готовились четыре года, и труд не пропадет даром"
    Ну не такий вже важкий труд, підкачати пукальнуВену і перевернути чарку з барбітуратами.
    Ссылка
    Leha Zhuk
    online
    Leha Zhuk, 06.12.2017 09:30
    0
    Sport.us запрошую delete чемпіонат росії з меню футбола, та важаю чемпіонат Японії в замість
    Ссылка
    Leha Zhuk
    online
    Leha Zhuk, 06.12.2017 09:32
    0
    Sport.us* пропоную*
    Ссылка
    Leha Zhuk
    online
    Leha Zhuk, 06.12.2017 09:33
    0
    Sport.UA*
    Ссылка
    Leha Zhuk
    online
    Leha Zhuk, 06.12.2017 09:39
    0
    Прошу змінить на Білорусі, або не росію
    Ссылка
    Leha Zhuk
    online
    Leha Zhuk, 06.12.2017 09:46
    0
    Sport.ua запрошую Вас відповісти на мій запрос
    Ссылка
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