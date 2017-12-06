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ХОРКИНА: Сломить Россию не выйдет – у нее есть армия и ядерное оружие

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях раскритиковала решение МОК

  • 06.12.2017 09:18
  • 1055 просмотров
  • 13 комментария
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24СМИ. Светлана Хоркина
© 24СМИ. Светлана Хоркина

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина раскритиковала решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

– Как это участвовать в олимпийских играх без гимна и флага?
– Считаю, что это вообще невозможно. Я сегодня слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?

Честно, я надеюсь, что дальше еще произойдут какие-то изменения… Но сегодня мне это даже комментировать сложно. Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди.

– Мы победим всех?
– Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности. Там странные люди, которые думают, что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет дальше. Ждем позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они должны сказать все стране, как мы дальше будем жить.

У меня нет этой власти, я не могу сказать за них это. Они должны сказать не только гражданам, но и спортсменам.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    babulia75
    babulia75, 06.12.2017 09:22
    +17
    последствия мельдония
    Ссылка
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 06.12.2017 09:23
    +11
    та там явно что то покрепче мельдония. Абамка не желает лапотных оставлять в покое))
    Ссылка
    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 06.12.2017 09:25
    +10
    *ляяяя...ну как можно жить с такой хурмой в голове???
    Ссылка
    cahbi4_01
    online
      cahbi4_01, 06.12.2017 09:25
    -8
    Сейчас набегут диванные войска во главе с патриотом аирвульфом...
    Ссылка
    PTN PNH
    online
      PTN PNH, 06.12.2017 09:30
    +14
    Просто ужоооос...даже спортсмены "брязкают" угрозой ядерным оружием и уверены в своем величии на этом основании
    Ссылка
    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 06.12.2017 09:31
    +8
    Достаточно снова обвалить цены на нефть.
    Ссылка
    smcalexandr
      smcalexandr, 06.12.2017 09:31
    +7
    Да.... В спорте у них есть ядерное оружие...
    Ссылка
    vovavovik
    vovavovik, 06.12.2017 09:35
    +5
    Засунь собі і таким дебілам як ти ядерну боєголовку в сраку і підірвіться всі разом в кРемлі
    Ссылка
    Ігор Середина
      Ігор Середина, 06.12.2017 09:39
    +2
    на уя пулікувати цю тхоркіну. Воні з рашки і так повно
    Ссылка
    orl405
    online
      orl405, 06.12.2017 09:40
    -6
    Нас не залякаешь! У вас бомба а у нас галушки з салом! Та чемургес!
    Ссылка
    Hackerpro
    online
      Hackerpro, 06.12.2017 09:44
    0
    О как бомбунуло))))))))
    Ссылка
    orl405
    online
      orl405, 06.12.2017 09:50
    -1
    Як колысь Чингисхан спивав?
    Забросаем бомбами,
    Будет вам олимпиада!
    Ха-ха-ха-ха---ХА !

    Нужно всё таки, шоб они поехали в Юж.Корею, пусть без флага. А то подговорят северного Кимирсена, а тот может запустить ядерного нежданчика на открытии ОИ.
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    densles
    online
      densles, 06.12.2017 09:57
    0
    Не допингами, дак ядерным оружием, правильно Светка, вот это явный ход мыслей челоека который живет в тоталитарном государстве!!!
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