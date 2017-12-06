ХОРКИНА: Сломить Россию не выйдет – у нее есть армия и ядерное оружие

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина раскритиковала решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать Олимпийский комитет России.



– Как это участвовать в олимпийских играх без гимна и флага?

– Считаю, что это вообще невозможно. Я сегодня слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?



Честно, я надеюсь, что дальше еще произойдут какие-то изменения… Но сегодня мне это даже комментировать сложно. Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди.



– Мы победим всех?

– Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности. Там странные люди, которые думают, что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет дальше. Ждем позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они должны сказать все стране, как мы дальше будем жить.



У меня нет этой власти, я не могу сказать за них это. Они должны сказать не только гражданам, но и спортсменам.