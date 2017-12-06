Горячий лед зимней Олимпиады: керлинг становится понятнее!

Кёрлинг — относительно новый вид спорта на Олимпийских играх: несмотря на то, что первые соревнования были проведены в 1924 году, он был официально признан МОК только в 1998 году. В перерыве же, который длился почти семьдесят лет, на олимпийской арене проводились исключительно демонстрационные соревнования по этому виду спорта. Впрочем, известен кёрлинг давно — по существующим свидетельствам, эта игра уходит корнями в XVI век, а родиной его считается Шотландия. Происхождение названия так же связано с шотландским словом curr, что означает «рычать», «низко кричать» — во время скольжения снаряд, цепляясь за зазубрины на льду, издавал настолько специфические звуки, что в Шотландии и сегодня кёрлинг иногда называют «игрой в ревущие камни».

Смысл игры на первый взгляд достаточно прост — команде нужно добиться того, чтобы их гранитный снаряд («камень») подобрался как можно ближе к цели. Однако в кёрлинге много неочевидных для зрителей тонкостей и нюансов: например, расчет траектории скольжения, система начисления очков и техника подогревания льда. Правила и тактика игры настолько непросты, что кёрлинг иногда называют также «шахматами на льду». Разобраться во всех деталях кёрлинга и других видов спорта зрителям помогут эксклюзивные видеоролики Sport Explainers от Eurosport.



