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РОДЧЕНКОВ: Старых хотела публично признаться, но ей заплатили миллионы

Информатор WADA заявил о том, что экс-президент СБР Прохоров купил молчание российской биатлонистки

  • 06.12.2017 11:12
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СБР. Ирина Старых
© СБР. Ирина Старых

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что биатлонистка Ирина Старых получила указание от бывшего президента СБР Михаила Прохорова молчать об употреблении допинга.

«Поздним вечером 28 января 2014-го мне позвонил Александр Кравцов, глава Олимпийской делегации. Он сообщил, что Екатерина Юрьева и Ирина Старых, квалифицировавшиеся на Игры в биатлоне, провалили тесты на ЭПО.

Это была катастрофа накануне Олимпиады в Сочи. Сергей Кущенко (исполнительный директор СБР) передал мне соответствующие документы из лаборатории.

29 января я поговорил о Юрьевой и Старых с Ириной Родионовой. Ее вопрос заключался в том, существует ли возможность дискредитировать эти анализы. Но поскольку все произошло не в Московской лаборатории, то я ответил, что это невозможно. Родионова сказала, что Мутко был в ярости и обвинил СБР, который допустил «хаос» и «небрежность».

Я узнал от Родионовой о том, что Старых хотела публично признаться, что Стасик (Станислав Дмитриев, врач) советовал ей употреблять ЭПО в то время, когда она тренировалась за границей. Родионова рассказала мне о том, что Прохоров заплатил Старых миллионы, чтобы она хранила молчание», – говорится в аффидевите Родченкова.

Напомни, вчера МОК запретил спортсменам выступать на ОИ-2018 под флагом России.

Источник — Аффидевит Григория Родченкова

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