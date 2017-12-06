Росія не поїде на Олімпіаду-2018: реакція й коментарі

Міжнародний олімпійський комітет заборонив російській збірній брати участь у Зимових Олімпійських іграх 2018 , які відбудуться у південнокорейському Пхенчхані. Це перший такий випадок в історії сучасної олімпіади. Текстрішення опубліковано на сайті МОК. Окремим російським олімпійцям, які доведуть, що не вживають допінг, дозволять виступати під так званим «нейтральним прапором».

Томас Бах, президент МОК, під час прес-конференції заявив: «Ці атлети, яким дадуть право виступати, братимуть участь у змаганнях як індивідуальні атлети чи у складі команди «Олімпійські атлети з Росії» із абревіатурою ОАР. Вони змагатимуться у формі з таким надписом і з олімпійським прапором. На церемоніях гратимуть олімпійський гімн (замість російського, — прим.). Жодних посадовців від міністерства спорту Росії на Зимові Олімпійські ігри у Пхенчхані не допустять».

У Кремлі всі звинувачення заперечують. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже назвала це спробою «завалити» Росію. А можливість спортсменів виступати під нейтральним прапором раніше відкидали. В листопаді віце-прем«єр Росії Сергій Мутко заявив: «Глава держави чітко визначив свою позицію — для нашої країни це абсолютно неприйнятні речі».

Самі російські спортсмени поки не коментують можливість виступати у команді «Олімпійських атлетів з Росії». Але деякі російські політики й спортивні коментатори закликають їх виступати у Південній Кореї.

У листопаді МОК довічно дискваліфікував одинадцять російських атлетів і позбавив їх медалей попередньої олімпіади у Сочі. Через це Росія втратила перше місце в неофіційному медальному заліку.

У доповіді Світової антидопінгової агенції йдеться, що в Росії досі існує урядова система прийому заборонених препаратів.

«Світова антидопінгова агенція затверджує рекомендацію Незалежного Комітету з перевірки відповідності, що РУСАДА (Російське антидопінгове агентство) залишається невідповідним (міжнародним нормам — прим. Ред.)»

Радянська триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання та депутат від партії Володимира Путіна «Єдина Росія» прокоментувала рішення МОК так:

Решение МОК вызвало буря радости у злопыхателей,

Полезли из всех дыр,как черви после дождя... — Irina Rodnina (@IRodnina) December 5, 2017

Відреагували на новину й російські політики та журналісти.

Наша Олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко! https://t.co/REyv3MXhGH — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) December 5, 2017

Мое личное мнение: даже если всё в докладе Макларена, признаниях Родченкова, рассказах Степановых и т.д. правда, уж за два года эту историю можно было разрулить. Признав проблему и продекларировав внятный план ее решения. Уверен, что для полного допуска на ОИ18 этого бы хватило. — Дмитрий Навоша (@navosha) December 5, 2017 Водночас, лунають думки, що рішення МОК — не остаточне. Василій Конов, керівник спортивного мовлення «Першого каналу» пише, що спортивний арбітраж може скасувати цю постанову. Водночас, лунають думки, що рішення МОК — не остаточне. Василій Конов, керівник спортивного мовлення «Першого каналу» пише, що спортивний арбітраж може скасувати цю постанову.