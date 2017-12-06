РОДЧЕНКОВ: «Сотрудничество с WADA и МОК станет покаянием»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков надеется, что сотрудничество с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом (МОК) станет формой его покаяния и отпущения грехов.

После того, как Родченков рассказал New York Times о якобы имевшей место российской «допинговой программе», WADA создало специальную комиссию под руководством Макларена, которая занялась расследованием данной информации. По итогам доклада Макларена МОК создал две комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занималась проверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи, вторая – расследованием информации о якобы государственном вмешательстве в антидопинговую систему.

«Я знаю, что разочаровал многих друзей и коллег своим двуличием, работая в качестве главы Московской лаборатории. Не оправдывая своих действий, я надеюсь, что все смогут понять систему, в которой я работал. Надеюсь, что моё сотрудничество с комиссиями Шмида и Освальда, WADA и профессором Ричардом Маклареном станут формой покаяния и отпущения грехов», - говорится в показаниях Родченкова, опубликованных на сайте юридической фирмы, представляющей его интересы.

Во вторник МОК допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхенчхане только под олимпийским флагом.