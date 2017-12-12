Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В России разрешили спортсменам выступать под нейтральным флагом

Олимпийское собрание единогласно поддержало заявление российских спортсменов

  • 12.12.2017 12:30
  • 244 просмотров
  • 2 комментария
Метки
НТВ
© НТВ
Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал заявление российских спортсменов по поводу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.
 
Олимпийское собрание также постановило оказать ОКР поддержку спортсменам, не получившим приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане или отказавшимся от них.

Источник — Газета.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 12.12.2017 12:53
    +3
    А скрєпи... А родіна... А ядєрний пєпєл...Всралися?
    Ссылка
    karaim2011
    online
    karaim2011, 12.12.2017 12:59
    +1
    Анатолий Чорнобук, 12.12.2017 12:53
    А скрєпи... А родіна... А ядєрний пєпєл...Всралися?

    Ага) И это: "Мы не допустим позора - выстцупать под белыми флагами" и
    "спортсмен без флага, как солдат без погон"))))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.