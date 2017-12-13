ВИДЕО ДНЯ. Олимпийский факел в руке робота

Корейцы в преддверии домашней Олимпиады продолжают удивлять весь мир. В эстафете олимпийского огня принял участие робот HUBO, созданный специалистами Корейского института передовых технологий. Он пронес факел до стены, в которой самостоятельно пропилил дыру, и передал его своему создателю, профессору О Чун Хо. А тот, в свою очередь — человеку в экзоскелете (почти такие в фильме «Аватар» еще недавно казались чистейшей воды фантастикой).
Источник — Sport.ua
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