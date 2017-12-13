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ВИДЕО ДНЯ. Олимпийский факел в руке робота

Корейцы роботизируют все что можно

  • 13.12.2017 16:37
  • 367 просмотров
  • 0 комментария
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IC
© IC

Корейцы в преддверии домашней Олимпиады продолжают удивлять весь мир. В эстафете олимпийского огня принял участие робот HUBO, созданный специалистами Корейского института передовых технологий. Он пронес факел до стены, в которой самостоятельно пропилил дыру, и передал его своему создателю, профессору О Чун Хо. А тот, в свою очередь — человеку в экзоскелете (почти такие в фильме «Аватар» еще недавно казались чистейшей воды фантастикой).

Источник — Sport.ua

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